Bahçeli: CHP Türkiye’nin karşısında konuşlandı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP yönetiminin Türkiye’nin karşısında yer aldığını iddia etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, “Biz gördüğümüz yerde vurmazsak, onlar bizi vuracaklar. Türkiye’yi teröre karşı savunmada değil taarruzdadır. CHP Türkiye’nin karşısında konuşlanmıştır.” dedi.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımızı, muhterem kardeşlerimizi yürekten selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum

2023’e kadar hiç durmayacağız. Haziran ayında yapılacak seçimler için milletimizle kucaklaşacağız, inanç birliği yapacağız. Tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış, CHP’nin gerçek yüzünü her kesimde anlatacağız. 2023 seçimlerinde CHP’nin en çok oy aldığı 131 yerde bunları anlatacağız. Atatürk sevdalısı kardeşlerimize bir bir uğrayacağız. Takdiri millete bırakacağız. Arkadaşlarımızı Anadolu’ya gönderiyoruz. Yerimizde sayamayız, bu yüzden erkenden yol almalıyız. Her insanımıza dokunacağız, onlarla kesinlikle uzlaşacağız. Nerede bir vatan evladı varsa onunla kucaklaşacağız. 2023’te bir millet yükselişine imza atacağız. MHP nerede diye soranlara söylüyorum ki; bakmasını bilenlere her yerdeyiz. Türk milletinin ta kendisiyiz…

Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşımak, milletimizin refah ve mutluluğunu her zaman en üst seviyede tutmak ihmal edemeyeceğimiz bir gayedir. Bu misyon Türkiye’yi lider ülke konumuna taşıyacaktır. Bunu başarmanın yolu kronikleşmiş ayak bağlarından öncelikle kurtulmasıdır. Ecdadımızın duaları, şehitlerimizin ruhları, yetimlerin yürek yaraları, nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, bizim yanımızdadır.

ZULÜM, BASKI, SÖMÜRÜ DOĞAYI ZEHİRLEMEKTEDİR

Yer kürenin en önemli sorunlarından birisi teknolojik sıçramadaki ivmenin ekonomiye yansımamasıdır. Uygarlık merdivenlerinden çıkıldıkça tam tersi istikamette insana saygı, maalesef hızla iniş halindedir. Zulüm, baskı, sömürü, hegemonya mücadeleleri aynı zamanda doğayı da zehirlemiştir.

MİLLİYETÇİLİĞİMİZ ÇEVRE DUYARLILIĞI İLE EŞ ANLAMLIDIR

Çevre kirliliğinin, doğa katliamının bir numaralı failleri insan hakları konularından mangalda kül bırakmayan ülkelerden başkası değildir. Bir yanda küresel sıcaklık artarken diğer yanda buzullar erimektedir. Nehir sularının azalmasına eşlik eden, içme suyundaki azalmalar daha da vahim bir noktaya gerilemektedir. Hem vatanımızı hem de gezegenimizi düşünmek, sorunlarını dert etmek durumundayız. Ülkemiz küresel ısınmanın endişe verici sonuçlarına maarruzdur. Fosil yakıt kullanımını azaltmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bizim milliyetçiliğimiz çevre duyarlılığıyla eş anlamlıdır. İnsanlık küresel ısınmanın ağır problemleriyle muhataptır. Dünyanın sıcaklığı sistematik bir şekilde artış halindedir. Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliği sonucunda milyarlarca insan salgın hastalıklarla karşı karşıyadır. Böyle giderse 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın susuzluk yaşayacağı tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda su kaynakları üzerinden küresel cepheleşme ve hatta çatışma ihtimali oldukça fazladır. Denizlerin yükselmesinden kıyı kesimleri ciddi şekilde etkilenecektir.