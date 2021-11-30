Bahçeli: Davetsiz gelen mindersiz oturur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

MHP, Anadolu’nun havasını teneffüs etmek, insanımızın derdini dinleyip derman olmak için vatanın her noktasındadır. Geçtiğimiz hafta yaptığımız çalışmalarla 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Bunu yeterli görmüyoruz. Kalan illerimizi de bu hafta gezeceğiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız, kötü niyetlileri aktaracağız. Halka doğru gideceğiz, halkımızla kucaklaşacağız. Geliyor gelmekte olan diyorlar ya, biz de gidiyor gitmekte olan diyeceğiz. Gelmeden gittiklerini göstereceğiz. Davetsiz gelen, mindersiz oturur diyeceğiz. Milletimiz varlığına, istiklaline, istikbaline, birliği ve kardeşliğine sahip çıkacak.

HİÇ KİMSE HAYALE KAPILMASIN

Türk milletini zillete ikna edemeyecekler ihanetin fermanını okumak isteyenleri kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Hiç kimse hayale kapılmasın, fırsatçılığa kalkışmasın. İftira siyasetine aziz Türk milleti aldanmayacak, itibar etmeyecektir. Cumhur’un kaderi cumhuriyetin kaderidir. Cumhur İttifakı Türkiye’yi kem gözlerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacaktır. Bu inşa hamlesinin hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir. Çalışacağız, çabalayacağız, çağlayacağız, sabredeceğiz, azmedeceğiz, mutlaka başaracağız. 2023’te Türk Milleti’nin yeni bir zaferine imza atacağız.