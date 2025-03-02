Bahçeli, Demirtaş’ı Arayarak Teşekkür Etti

GÖRÜŞME DETAYLARI VE TEŞEKKÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştiği açıklanan bu görüşmede, Bahçeli’nin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yaptığı katkılardan dolayı Demirtaş’a teşekkür ettiği bildirildi. Bahçeli’nin bu söylemleri, siyasi gündemde dikkat çekici bir yankı buldu.

ŞAMİL TAYYAR’DAN ELEŞTİRİLER

Gelişmenin ardından, AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar, paylaşımında “Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım” ifadelerini kullanarak, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ‘sahip çıktığı’ için kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Tayyar, söz konusu paylaşımında şunları belirtti: “MHP Lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş’ı aramış. Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım. Demirtaş’ın eşine yönelik ahlaksızca paylaşıma sadece insani olarak tepki gösterdiğim için ‘teröristin eşine nasıl sahip çıkarsın’ diyerek beni linç etmeye kalkışan, 10 binin üzerinde twit atan mahallemizdeki kifayetsiz muhterisler kayıpsınız. Sizi fincan beyinliler sizi…”