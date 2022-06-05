Bahçeli: Demirtaş’a sahip çıkmak insanlık mıdır?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirtaş üzerinden Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

MHP Lideri Bahçeli, “Terörist Demirtaş’a sahip çıkmanın insani bir görev olduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı, Allah için bize söylesin, bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır?” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen “MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni”nde konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

“Siyaset yalnızca teorik kalıp ve şablon kavramlarla açıklanamaz. Siyaset yalnızca kitabi ifadelerle, donmuş ve katılaşmış kaidelerle anlaşılamaz. Her şeyden evvel siyaset statik değil dinamik bir süreçtir. Bu tespiti yaptıktan sonra, ister istemez şu sorular aklımıza takılacak ve karşımıza çıkacaktır: Hayat mı siyaseti değiştirir? Yoksa siyaset mi hayatı değişime uğratır? İki soruya da evet cevabı veriyorsak, o halde hangisi daha baskındır? Elbette bu soruya herkesin şahsi ya da sosyal niteliklerine göre vereceği cevaplar vardır, bu da son derece doğaldır.

HAYAT BEDENSE, SİYASET BU BEDENDE DOLAŞAN KANDIR: Ne siyasetsiz bir hayat, ne de hayatsız bir siyaset mümkündür. Hayat bedense, siyaset bu bedende dolaşan kandır. Siyasetin kaynağı bizatihi hayat ve bu hayatın içinde anlam ve varlık bulan insandır.

Siyasetin de bir ahlakı, bir aklı, manevi bir çatısı muhakkak surette vardır ve olmalıdır. Aksi halde siyaset ve icracısı olan siyasetçi en sert kavgaların, en şedit karışıkların, en çetin krizlerin hem müellifi hem de müşterisi olmaktan yakasını kurtaramayacaktır. Bu durum bir tuzaktır, derin bir uçurumdur, dibinde ne olduğu bilinmeyen karanlık bir kuyudur. Bazı siyasi zihniyetlerin hali pürmelali tıpkısının aynısıyla budur.

HAMD OLSUN HİÇBİR İNSANIMIZ BOZUK DEĞİLDİR: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bir sözünü özellikle paylaşarak herkesin payına düşeni alması temennisindeyim: “Cahilsin; okur, öğrenirsin. Gerisin, ilerlersin. Adam yok; yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok; kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur.” Hamd olsun hiçbir insanımız bozuk değildir. Çünkü fıtrat sağlamdır, kan sağlamdır, maya sağlamdır, meşrep sağlamdır, mizaç sağlamdır. Ve bu haliyle de bir Türk dünyaya bedeldir.

BOZUK OLAN ÜÇ BEŞ ZİLLET PARTİSİ: Bozuk olan, bozgunu kaçınılmaz görülen sadece ve sadece üç beş zillet partisinden ibarettir. Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz. Yanlış siyasetin haysiyetinden ve hizmetkarlığından bahsedilemez. Mantık süzgecinden geçmemiş, feraset imbiğinde damıtılmamış, samimiyet sınavını verememiş, vatanseverlik ve milletseverlik barajından geçememiş bir siyaset biçimi gerçek manada siyaset değildir, insanımıza da hiçbir hayrı dokunamayacaktır.

TERÖRE DESTEK VERENLER ADALETİN KONUSUDUR: Siyaset, suç ve suçlunun sığınma kampı, barınma alanı, saklanma ve palazlanma sahası sayılamaz. Bu nedenle teröriste destek veren, terörün izinden giden, askerimize, polisimize, masum insanlarımıza saldıran ve kurşun atanlarla can ciğer kuzu sarması olan eniği cücüğü kim varsa siyasetin değil bizatihi adaletin ve hukukun konusudur. Teröriste terörist diyemeyenler, bölücü terör örgütüyle arasına duvar öremeyenler siyasetçi olmadığı gibi bu vatanın, bu milletin gerçek evlatları da olamazlar.

KILIÇDAROĞLU ALLAH İÇİN BİZE SÖYLESİN: Terörist Demirtaş’a sahip çıkmanın insani bir görev olduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı, Allah için bize söylesin, bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır? İhanete methiyeler düzmek şerefli bir tavır mıdır? Bir teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi insanlık değerleriyle, hukuk ilkeleriyle nasıl tevil, nasıl tarif edilecektir?

TÜRK MİLLETİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ GİBİ TERBİYE EDECEK: Osman Hamdi Bey, 1906 yılında tuval üzerine uyguladığı yağlı boya çalışması ile “Kaplumbağa Terbiyecisi’ni resmetmişti. Türkiye’nin karşısında toplanan siyaset temsilcilerini de, tıpkı Kaplumbağa Terbiyecisi’ne benzer şekilde, Türk milleti terbiye edecek ve sonuçta da bütünüyle tasfiye işlemiyle cezalandıracaktır”