“Bahçeli’den 10 Kasım Üzerine Mesaj”

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN MÜCADELESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım’da yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusun bağımsızlığı için yürüttüğü mücadelenin önemine değindi. Bahçeli, Atatürk’ün Türk milletinin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı hızlıca harekete geçtiğini belirtti ve milli uyanışı tetikleyerek kurtuluşun öncüsü olduğunu vurguladı.

BAĞIMSIZLIĞIN TEMELİ VE ONUR VURGUSU

Bahçeli, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir güce boyun eğmediğini ve gelecekte de eğilmeyeceğini ifade ederek, “Mukadderatımızın onurundan ve parlak ülkülerimizden taviz vermeyeceğiz” dedi. Atatürk’ün güçlü öngörüsünün ve bağımsızlık yanlısı politikasının, Türkiye’ye dünyada saygı uyandırdığını belirtti.

LİDERLİK ÖRNEĞİ OLARAK ATATÜRK

Bahçeli, Atatürk’ün askeri ve siyasi liderliğinin her Türk vatandaşı tarafından öğrenilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Atatürk, bir milletin iç ve dış tehditlere karşı gösterdiği kararlılığı ve güveni temsil ediyor” şeklinde konuşan Bahçeli, Atatürk’ün mücadelelerinin milli hafızada ebediyen yer alacağını ve her zaman hatırlanacağını dile getirdi.

10 KASIM’IN ANLAMINI GÖRMEK

Bahçeli, 10 Kasım’ın bir matem günü olmadığını vurgulayarak, bu günün Atatürk’ün düşüncelerini ve eserlerini anlama günü olduğunu belirtti. Bahçeli, Atatürk’ün “Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir” sözlerini hatırlatarak Türklüğün medeni yeteneklerinin gelecekte yeni başarılar getireceğine olan inancını dile getirdi.

MİLLİ BİRLİK VE KAHRAMANLIK ZİNCİRİ

Bahçeli, Türk milletinin tarih boyunca kahramanlar kuşağı tarafından savunulduğunu ve bu kahramanlık zincirinin devam edeceğini ifade etti. “Milletimiz, istiklalini ve milli birlik iradesini koruyacak, ihanet hevesinde olanları mahvedecek” dedi. Ayrıca, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarına ve şehitlere rahmet dileyerek, aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini belirtti.