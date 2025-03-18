Bahçeli’den 18 Mart ve Terör Yorumu

ÖCALAN’DAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasından sonra yaptığı “silah bırakma” çağrısı üzerine DEM Parti, MHP heyetiyle dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer almadı. Toplantıdan sonra MHP ve DEM Parti heyetleri basın mensuplarının karşısına geçti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Sayın Öcalan’ın çağrısı ve süreci görüştük. Detaylı açıklamamızı bütün görüşmelerimi tamamladıktan sonra yapacağız. Sayın Bahçeli de sağlık koşulları uygun olsaydı burada olacaktı, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu. Hatimoğulları’nın ‘Sayın Öcalan’ dediği anlarda MHP’li Semih Yalçın’ın başını eğmesi ise sosyal medyada dikkat çekti. Yalçın, daha sonra DEM Parti’nin ziyaretine dair “Çok faydalı bir görüşme oldu” ifadesini kullandı.

BAHÇELİ’DEN ÇANAKKALE MESAJI

Semih Yalçın’ın bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşulurken, Bahçeli’den dikkat çeken bir açıklama geldi. 18 Mart Çanakkale Zaferi Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kara propaganda ve kirli kampanya figüranlarına özellikle hatırlatırım ki, bizim utanacak, sıkılacak ve başımızı öne eğecek hiçbir açığımız ve eksiğimiz yoktur” ifadelerine yer verdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, mesajında bir kez daha terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bahçeli, “Çanakkale yalnızca 81 ilimizden birisi değil, bunun da fevkinde ve ötesinde dünyanın en büyük şehitliği, iman ve iradenin devleştiği mücadele ve mücahede sahnesidir. Dayatan zorbalığın, dalaşan zulmün, damgalı zilletin hain ve kanlı kuşatması damıtılan feragat ve fedakarlıkla kırılmış, aziz vatana göz diken çürümüş müstevli hesapları dökülen şehit kanlarıyla ve nice kahramanlık destanıyla alt üst edilmiştir” dedi.

ÇANAKKALE RUHU VE MİLLİ BİRLİK

Bahçeli, 110 yıl önce milli birlik ve dayanışmanın Çanakkale’de devleşerek son yurdun çiğnenmesini engellediğini vurgulayarak, “Çanakkale ruhunu önce anlayıp sonra da nesiller boyunca anlatmak, dahası düşman emellerin her zaman tetikte ve teyakkuzda olduğunu uyanık bir şuurla idrak etmek Türk milletinin ve Türk devletinin varlığına muazzam ve muazzez bir hizmettir” diye belirtti. Devlet Bahçeli, “Bir hilal uğruna battığı söylenen güneşler esas itibarıyla istiklalimizi ve istikbalimizi mutena şekilde aydınlatmış ve nurlu ufkumuza gerilen perdeleri ferden ferda aralamışlardır. Çanakkale’nin muhtelif mahal, mecra ve mıntıkalarında kazanılan ve göğsümüzü kabartan deniz ve kara zaferleri Türkiye Cumhuriyeti’nin adeta önsözü, önyüzü, bir nevi bedel bedel ödenen muştusu olmuştur” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, vatan, millet, bayrak, mukaddesat ve milli onur için fani hayatlarını siper eden aziz şehitlerin boş yere toprağa düşmediğini belirterek, “Şehitlerimiz var oluşumuzun manevi muhafızları, ölümü içinde öldürmesini bilmiş kahramanlarımızdır” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bu nedenle şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek herhangi bir ilişki ağının kıyısında, köşesinde veya içinde olmamız asla söz konusu değildir, nihayet böylesi bir tarihi sapma evvela Çanakkale şuuruna hakaret ve hürmetsizlikle eşdeğerdir” dedi.

Bahçeli, Türk milletinin Çanakkale destanını sahiplenmeye devam ettiği sürece, geçmişte muvaffak olamayan iç ve dış işgal cephesinin bugünde başarılı olamayacağına inandığını belirtti. “Bu duygularla; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, tertemiz kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları vatanlaştıran aziz şehitlerimizi minnet duygularımla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık ve varlık mücadelemizi muhteşem bir cesaret ve hamiyetle kucaklayan muhterem ecdadımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.