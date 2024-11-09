“Bahçeli’den Atatürk İçin Anlamlı Mesaj”

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANMA VE ONUR VURGUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım’da yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusun bağımsızlığı için verdiği mücadelenin önemini hatırlatıyor. Bahçeli, Atatürk’ün Türk milletinin varlığına yönelik her tehdit karşısında hızlıca harekete geçtiğini ve milli uyanışı tetikleyerek kurtuluşun öncüsü olduğunu belirtiyor.

BİRLİK VE BAĞIMSIZLIĞIN ALTINA ÇİZİLEN ÇİZGİ

Bahçeli, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir baskıya boyun eğmediğini ve ileride de eğilmeyeceğini vurguluyor. “Mukadderatımızın onurundan ve parlak ülkülerimizden taviz vermeyeceğiz” ifadesini kullanarak bağımsızlık ile onurun altını çiziyor. Atatürk’ün güçlü öngörüsünün ve bağımsızlık yanlısı politikalarının dünyada Türkiye’ye saygı uyandırdığını da vurguluyor.

LİDERLİĞİN ÖRNEK ALINMASI GEREKEN AÇIKLAMALAR

Bahçeli, Atatürk’ün askeri ve siyasi liderliğinin her Türk vatandaşı tarafından öğrenilmesi gerektiğini ifade ediyor. “Atatürk, bir milletin iç ve dış tehditlere karşı gösterdiği kararlılığı ve güveni temsil ediyor” diyor. Ayrıca, Atatürk’ün mücadelesinin milli hafızada ebediyen yer alacağını ve her zaman hatırlanacağını belirtiyor.

MATEM DEĞİL, ANLAMA GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLMELİ

Bahçeli, 10 Kasım’ın bir matem günü olmadığını, aksine bu günün Atatürk’ün düşüncelerini ve eserlerini anlamak için bir fırsat olduğunu vurguluyor. Atatürk’ün “Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir” sözünü hatırlatarak, Türklüğün medeni yeteneklerinin gelecekte yeni başarılar getireceğine olan inancını dile getiriyor.

KAHRAMANLAR KUŞAĞI VE MİLLİ BİRLİK

Bahçeli, Türk milletinin tarih boyunca kahramanlar kuşağı tarafından korunduğunu ve bu kahramanlık zincirinin süreceğini ifade ediyor. “Milletimiz, istiklalini ve milli birlik iradesini koruyacak, ihanet hevesinde olanları mahvedecek” diyerek, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarına ve şehitlere rahmet dileyerek, aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini belirtiyor.