Bahçeli’den Boykot ve Türkeş Mesajı

BAHÇELİ’DEN TEPKİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in vefatının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. CHP’nin boykot çağrısına sert bir yanıt veren Bahçeli, “Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan, devamlı şiddet saçan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN MİRASINA SAYGI

Bahçeli’nin açıklamasında, tarihi omuzlayıp devlet ve milletin çıkarlarını savunan liderlerin önemi vurgulandı. “Bilinen ve kolay yollardan geçmektense cesurca yeni yollar açıp risk ve tehlikeleri göğüsleyenler, bununla da kalmayıp canıyürekten, cansiperane ve civanmert mücadeleleriyle öne geçenler her zaman takdir, tebcil ve tebrike layıktır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Türkeş’in Türk siyasetindeki değerine işaret ederek, onun anısını manevi bir bağlılıkla andı. “Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır” dedi.

ÇAĞDAŞ SİYASET ANLAYIŞI

Bahçeli, Alparslan Türkeş’in ruhunun, Türk milletinin özlemleri ve Türk-İslam ülküsünde buluştuğuna dikkat çekti. “Türkeş Bey, karmaşa içindeki sadeliği gören, karanlıkta saklı duran ışığı gösteren bir liderdi” ifadelerini kullandı. Dava arkadaşlarının Türkeş’in bıraktığı mirası sürdürme azmi içinde olduğunu belirten Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin varlık ve bekasını dostları ile düşmanları arasında sağlam durarak koruduğunu vurguladı.

MUHALEFETİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Bahçeli, muhalefetin bugünkü duruşuna ilişkin sert sözlerle eleştirilerde bulundu. “Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı bir vakıadır ve milli güvenlik tehdididir” dedi. Türkiye’nin düşman taktiklerine karşı dimdik durmaya devam edeceğini belirten Bahçeli, Türk milletinin muhalefetin oyunlarına gelmeyeceğini belirtti.

GELECEK UMUTLA DOLU

Bahçeli, muhalefetin hayal kırıklığına uğrayacağını ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin idealleri ile yola devam edeceğini ifade etti. “56 yıl önce nerede duruyorsak gelişmiş ve güçlenmiş fikir ve siyaset yapımızla aynı sevdaların, aynı düşüncelerin, aynı ülkülerin merkezindeyiz” diyerek partinin gücüne vurgu yaptı. 4 Nisan 2025 Cuma günü kurduğu “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı”nın yeni hizmet binasının açılışının yapılacağının müjdesini vererek, Türkeş’in manevi hatırasına duyduğu bağlılığı yineledi. “Mekanlarının cennet, ruhlarının da şad olmasını niyaz ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.