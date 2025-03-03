Bahçeli’den Buldan’a Telefon Görüşmesi

TÜRKİYE TARİHİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Türkiye, günümüzde tarihi bir gelişmeye tanıklık ediyor. PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından, sürecin mimarı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokratik Bölgeler Partisi (DEM) ile bağlantılı isimlerle telefon görüşmeleri yapmaya başladı. Bahçeli, ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile ardından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk ile iletişime geçti. En son görüşmesini ise Pervin Buldan ile gerçekleştirdi.

BAHÇELİ’DEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak Halk TV’den İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi detaylandırdı. Buldan, Bahçeli’nin kendisine “Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum. Elimden geleni yapacağım” şeklinde ifade ettiğini aktardı.

Bahçeli’nin süreçteki rolünün önemine değinen Buldan, “Öcalan’ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması, ‘Bu sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım’ demesi çok önemli,” şeklinde konuştu. Bahçeli’nin yürüttüğü süreç hakkında, 1 Ekim itibarıyla gelişmelerin onun şahsında değer arz ettiğini belirten Buldan, bu durumu Öcalan’ın da kıymetli bulduğunu ifade etti.