Bahçeli’den Buldan’a Telefon Görüşmesi

TÜRKİYE TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Türkiye, tarihi bir dönem yaşıyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrasında, sürecin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM’li isimlerle telefon görüşmelerine başladı. Bahçeli, çağrıdan memnuniyet duyduğunu belirtmek için önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı, ardından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk’ü aradı. Son olarak Pervin Buldan ile görüştüğü öğrenildi.

BAHÇELİ’DEN BULDAN’A TEŞEKKÜR

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Pervin Buldan, Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi detaylandırdı. Buldan, Bahçeli’nin kendisine, “Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum. Elimden geleni yapacağım” dediğini aktardı.

ÖCALAN’IN İDAMINI İSTEYEN BİRİNDEN DESTEK

Bahçeli’nin rolünü vurgulayan Buldan, sözlerine şöyle devam etti: “Öcalan’ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması ‘Bu sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım’ demesi çok önemli. 1 Ekim itibarıyla yaşananların Bahçeli şahsında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öcalan da bunu çok kıymetli buluyor.”