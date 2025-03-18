Bahçeli’den Çanakkale Zaferi Mesajı

GÖRÜŞMEDEKİ YER ALANLAR

PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında “silah bırakma” çağrısında bulunması üzerine, Dem Parti, MHP temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmeye, MHP Genel Başkanı Bahçeli katılmadı. Toplantının ardından MHP ve DEM Parti heyetleri basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Sayın Öcalan’ın çağrısı ve süreci görüştük. Detaylı açıklamamızı bütün görüşmelerimizi tamamladıktan sonra yapacağız. Sayın Bahçeli de sağlık koşulları uygun olsaydı burada olacaktı, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi. Hatimoğulları’nın “Sayın Öcalan” ifadelerini kullanırken MHP’li Semih Yalçın’ın başını eğmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında ilgi uyandırdı. Yalçın daha sonra yaptığı açıklamada, “Çok faydalı bir görüşme oldu” dedi.

DEVLET BAHÇELİ’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi Günü dolayısıyla yaptığı mesajında, “Kara propaganda ve kirli kampanya figüranlarına özellikle hatırlatırım ki, bizim utanacak, sıkılacak ve başımızı öne eğecek hiçbir açığımız ve eksiğimiz yoktur” ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımında bir kez daha terörsüz Türkiye vurgusunu gündeme getirdi. Bahçeli, Çanakkale’nin sadece ülkenin 81 ilinden biri olmadığını, bunun ötesinde büyük bir mücadele sahnesi olduğunu belirtti. Ayrıca, “Çanakkale ruhunu önce anlayıp sonra da nesiller boyunca anlatmak, Türk milletinin ve Türk devletinin varlığına muazzam ve muazzez bir hizmettir” dedi.

ŞEHİTLERİ ANMA İFADESİ

Bahçeli, 110 yıl önce milli birliğin sağlandığı Çanakkale Savaşı’nın, “sömürgeci heves ve hedefleri enkaza çevirdiğini” vurguladı. “Vatan, millet, bayrak, mukaddesat ve milli onur uğruna fani hayatlarını siper eden aziz şehitlerimiz boşuna hayattan kopmamışlardır” diyen Bahçeli, şehitlerin ruhlarını muazzep edecek bir ilişki ağında yer almanın asla söz konusu olmadığını belirtti. Türk milletinin bütünlüğüne dikkat çeken Bahçeli, “Vatan sevdasının ve millete mensubiyetin siyaset ve istismarı yapılamaz” diyerek düşmansız bir Türkiye hedefini yineledi. “Çanakkale destanı gönüllerde yaşadıkça, bunu sahiplenen vatansever şahsiyetler bulunduğu müddetçe, geçmişte muvaffak olamayan iç ve dış işgal cephesi bugün de sonuca ulaşamayacaktır” ifadelerini kullandı. Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle aziz şehitleri rahmetle andığını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunan ecdadına rahmet diledi.