Bahçeli’den CHP’nin Boykot Çağrısına Tepki

MESAJINDA KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı ve bu vesileyle Türkiye’deki siyasi ortam hakkında düşüncelerini aktardı. CHP’nin boykot çağrısına yanıt veren Bahçeli, “Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir” açıklamasını yaptı. Bahçeli, liderlerin tarihten ders alarak devletin ve milletin haklarını korumaları gerektiğini belirtti. Bu bağlamda Türkeş’in, Türk siyaseti ve devlet hayatı üzerindeki etkisi büyük olduğunu ifade etti.

TÜRKEŞ’İN MİRASINA SAHİP ÇIKILDI

Bahçeli, Türkeş’in Türk milletinin ve Türk dünyasının özlemlerini 80 yıl boyunca muazzez bir mücadele azmiyle sürdürdüğünü söyledi. Merhum Türkeş’in “Azgın ve şımarık bir azınlığın tahakkümüne” karşı direniş gösterdiği ve “Türkiye karşıtlarının habis senaryolarını kararlılıkla reddetmeyi başardığını” dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyaset felsefesinin “önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” anlayışına dayandığını vurgulayan Bahçeli, Türkiye’nin varlığına, birliğine ve toplumsal huzuruna önem verdiklerini de ekledi.

MUHALEFETE YETKİNLİK SORUSU

Bahçeli, çalışanların ve esnafın yaşamına yapılan boykotların, demokratik hak ve özgürlüklerle bağdaşmadığını ifade etti. “Utanç duyulan, ucuzluğu aşikar olan, uçurum dibine konuşlanan siyasi muhalefetin melun ve menfur gayesi Türkiye’nin mahvına ve ekonomik çöküşüne doğrudan hizmettir” diyen Bahçeli, Türk milletinin bu durumlardan etkilenmeyeceğini ve bu duruma direneceğini savundu. Ayrıca, “Güya demokrasiyi diline dolayıp düşman taktikleriyle ve organize halde Türkiye’yi zor duruma düşürmenin çabasında olan siyasi hizip ve yolsuzluk şebekesi çok derin hayal kırıklığına uğrayacaktır” uyarısını yaptı.

TÜRKEŞ’İN HİZMETLERİ ANILDI

Alparslan Türkeş’in 28’inci vefat yıl dönümünde, 4 Nisan 2025’te Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın yeni hizmet binasının açılışının yapılacağını belirten Bahçeli, bu durumun gerçek bağlılığın ve vefanın bir göstergesi olduğunu iletti. Açılışın, Türkeş’in mirasının devam ettiğini gösterdiğini ifade eden Bahçeli, “Vatan ve millet sevdasının nişanesi” olarak nitelendirdiği Türkeş’i ve tüm ülkücü şehitlerini rahmetle, minnetle andı ve Cenab-ı Allah’tan hepsine rahmet diledi.