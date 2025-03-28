Bahçeli’den CHP’ye Sert Eleştiriler

BAHÇELİ’DEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dair yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden CHP’ye ağır eleştirilerde bulundu. Bahçeli, “DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’ın sağduyu ve soğukkanlı açıklamaları ‘Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz’ sözleri değerli ve takdire şayandır” ifadesini kullandı.

RAMAZAN AYININ ANLAMINI VURGULADI

Bahçeli, mesajında ramazan ayını geride bırakmanın sevincinin yanı sıra burukluğunu da yaşadığını belirtti. “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Allah’tan niyazım tekrarına eriştirmesidir” dedi. Bayramların, kucaklaşma ve kaynaşma ihtiyacının arttığı dönemler olduğunu söyleyen Bahçeli, “Dargın gönüllerin, küskün kimselerin tamir ve telif vakti elbette bayramdır” şeklinde konuştu.

YOLSUZLUK İDDİALARI ÜZERİNDEN CHP’YE YÜKLENDİ

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dikkat çekerek, “Tuz kokmuş; yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddiaları şüyu vukuundan beter” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’yi sokaklara sıkıştırmayı amaçlayan bir faşizan kalkışma yaşandığını dile getirdi. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi; yan kesicilerin, yol kesenlerin, haram yiyenlerin eline ve siyasi emellerine hapsolmuştur” diyen Bahçeli, bu durumu eleştirdi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU YAPTI

Devlet Bahçeli, hukukun üstünlüğünü vurgulayarak, “Demokrasi ile hukuku çatıştırmak, ihanetle milli iradeyi örtmeye çalışmak, seçilmiş bahanesiyle çok ciddi suçlamaların odağında yer alan şahısları haksızca aklamaya çabalamak anarşiye ve asayişsizliğe kati hizmettir” açıklamasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yolsuzluk iddialarına muhatap olan yaklaşık 50 kişinin tutuklandığını ifade etti.

CHP’YE ELEŞTİRİLERİ SÜRDÜ

Bahçeli, CHP Genel Başkanı’nın sokak daveti ve boykot çağrısını sert bir dille eleştirerek, “CHP’nin gizli hesabı iktidarı sokakla devirmek” iddiasında bulundu. Ayrıca, “CHP’nin mandacı azınlığın fiili kayyumuyla daha fazla yol alması mümkün değildir” dedi. Bahçeli, Türk milletinin varlığını ve birliğini koruyacağına inandığını belirtti.

RAMAZAN BAYRAMI DİLEKLERİ

Mesajının sonunda Ramazan Bayramı’nın kutlu olmasını dileyen Bahçeli, “Hayatın çilesini omuzlarına almış vatan ve millet evlatlarını selamlıyor Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, tatil boyunca dikkatli olunması gerektiğini belirterek, tüm vatandaşlara kazasız bir bayram geçirmelerini temenni etti.