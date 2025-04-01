Bahçeli’den CHP’ye Sokak Olayları Uyarısı

5 Şubat’ta geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası evinde dinlenen Bahçeli, Türkgün gazetesine gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bugünkü açıklamasında Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı İBB operasyonu ve sonrasındaki protesto gösterileri üzerine görüşlerini dile getirdi. İmamoğlu protestolarına yönelik CHP’yi ve medyayı eleştiren Bahçeli, “Her uyarısında haklı çıkan partimiz, CHP’nin sorumsuz tutumunun yol açacağı sonuçlarla bir kez daha haklı çıkmayı asla arzu etmemektedir” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN SİYASET ANLAYIŞI

“Türk siyasetinde samimiyet ve dürüstlük tercih değil zorunluluktur” diyen Bahçeli, “Zira anayasa ve kanunlar bunu vazetmekte, siyasetin doğası kucaklayıcı bir üslubu gerekli kılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yürüttüğü siyaset ise çatışmadan beslenen, halka tepeden bakan, onu ıslah etmeye çalışan, millî iradeyi yok sayan seçkinci bir anlayıştır” şeklinde konuştu. Bahçeli, “CHP’nin başlattığı, bazı kadrolu yorumcular tarafından da desteklenen, büyük bir şuursuzluk ve tahammülsüzlük örneği olan sokak çağrıları, Türkiye’nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmektedir” dedi.

MEDYANIN SORUMLULUĞU

Bahçeli, “Medya yorumcuları büyük bir sorumluluk içinde hareket etmelidir” vurgusunu yaparak, “Toplumu kaosa, şiddete veya isyana yönlendiren yorumlar, hukuki ve ahlaki sorumlulukların ihlali anlamına gelmektedir. Medyanın barış, birlik ve sağduyuyu teşvik eden bir platform olması gerekirken, toplumun güvenini ve huzurunu sarsacak söylemlerle kışkırtıcı bir üslup takınması, etik ilkeleri aşan bir suç hâlidir” değerlendirmesinde bulundu.

SOKAK ÇAĞRILARI VE GEÇMİŞİN ACILARI

CHP’ye 15 Temmuz hatırlatmasıyla ‘sokak’ uyarısı yapan Bahçeli, “Türkiye’de sokak olayları yaşandı ve geçmişin acı tecrübeleri de henüz unutulmadı” diyerek, “Yaşanan sokak olaylarının sosyal maliyeti hem devrimciler hem de ülkücüler açısından çok yüksek oldu. Bunların sonucunda Türkiye’ye ödetilen ekonomik, sosyal ve siyasi bedel milletimizin hafıza kayıtlarındadır. O sebeple sokaklar çare değildir” şeklinde konuştu. Bahçeli, “Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz’da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir? Sokak çağrısı yapan provokatörler acaba o vakit ortada bulunacaklar mı yoksa çoktan ülkeyi terk etmiş mi olacaklar” ifadeleriyle uyarısını sürdürdü.