Bahçeli’den Demirtaş’a Telefon Görüşmesi

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN DEMİRTAŞ’A TELEFON GÖRÜŞMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Kapalı Cezaevi’nde bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin dün gerçekleştirildiği, Demirtaş’ın son açıklamaları üzerine Bahçeli’nin Demirtaş’a teşekkür ettiği belirtildi.

DEM PARTİ HEYETİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME

DEM Parti heyeti, Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşarak 11 Ocak’ta Selahattin Demirtaş ile cezaevinde bir araya geldi. Demirtaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Demirtaş, “Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı.” şeklinde bir mesaj paylaştı.

SÜRECİN BAŞLANGICI VE GELİŞMELER

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 22 Ekim’de partisinin grup toplantısında “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin açıklamasının ardından DEM Parti heyeti, 26 Kasım 2024’te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. 9 Aralık 2024’te Bahçeli, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı. Bakırhan, “2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir.” dedi.

DEM Parti’nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi ve ardından ikinci görüşme 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. DEM Parti heyeti, partileri ziyaret ettikten sonra, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile görüştü. DEM Parti heyeti, Öcalan’la yapılan bir görüşme sonrasında da bir açıklama yaparak, Öcalan’ın “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini ilettiği mesajı duyurdu. Açıklama öncesi Öcalan’ın İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.