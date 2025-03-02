Bahçeli’den Demirtaş’a Telefon Teşekkürü

DEVLET BAHÇELİ’NİN DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Kapalı Cezaevi’nde yer alan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin dün gerçekleştirildiği ve Bahçeli’nin, Demirtaş’ın son açıklamaları karşısında ona teşekkür ettiği bilgisine ulaşıldı.

DEM PARTİ HEYETİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti heyeti, 11 Ocak’ta Selahattin Demirtaş ile cezaevinde bir görüşme gerçekleştirmişti. Demirtaş, bu görüşmeden sonra yaptığı bir açıklamada sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Demirtaş, “Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı.” şeklinde bir mesaj paylaştı.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de partisinin grup toplantısında “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” demişti. Bahçeli’nin bu açıklamasının ardından, DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024’te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. 9 Aralık 2024 tarihinde Bahçeli, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunduğu konuşmasını alkışladı. Bakırhan, “2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun.” ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti’nin talebine olumlu bir yanıt verdi. DEM Parti’nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Parti heyeti, partileri ziyaret etmeye başladı. Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Devamında Öcalan ile bir görüşme daha gerçekleştiren DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan’ın mesajını duyurdu. Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerine yer verdi. Açıklama öncesinde Öcalan’ın İmralı Adası’nda çekilmiş son fotoğrafı da paylaşıldı.