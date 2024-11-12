Bahçeli’den Grup Toplantısında Açıklamalar

DAVA ARKADAŞLARINA SELAM

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli konuşmalar yapıyor. “Değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları, bu haftaki toplantımızın başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza yürekten selamlarımı iletiyorum” diyerek katılımcılara hitap etti. Bahçeli, dünyanın Türkçe yorumlanmasının ve Türkçe bakış açısının, merhum Ziya Gökalp’in düşünce temeli ile şekillendiğini vurguladı.

TEHDİTLERİ TAKİP ETMEK GEREKEN BİR KONU

Bahçeli, “Türk demek aynı zamanda Türkçe demektir” ifadesini kullanarak, başta bölgesi olmak üzere dünya genelindeki tehditlerin yaygınlaşmasına dikkat çekti. Bu tehditleri tedbirli bir şekilde takip etmenin önemine vurgu yaptı. Kendisi, “Baş döndüren kaotik gelişmelerin ilerleyişini lehimize çeviremeyiz” diyerek tarihe mühür vurmanın gerektiğini belirtti. Ayrıca, toplumu zor durumda bırakan olumsuzlukları, nefret, şiddet ve ihanet gibi unsurları cesaretle ayıklamak gerektiğinin altını çizdi.

TÜRK DEVLETLERİ ZİRVESİ HEYECANI

Bahçeli, 6 Kasım 2024’te Kırgızistan’da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin heyecan yarattığını sözlerine ekledi. Bu zirvenin, Türk devletleri arasındaki dayanışmayı ve iş birliğini artıracak bir platform olacağını ifade etti.