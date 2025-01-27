Bahçeli’den İmamoğlu’na Suçlama ve Tepki

BAHÇELİ’DEN İMAMOĞLU’NA CEVAP

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısı hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, İmamoğlu’nun toplantıda “ülkenin bilirkişisi pozları verdiğini” ve Sayın Cumhurbaşkanını da dahil olmak üzere her kişi ve kuruma “abuk sabuk laflar ettiğini” belirtti. İmamoğlu’nun, üst perdeden konuşarak, üstüne vazife olmayan konularda değerlendirmeler yaptığını vurguladı. Bahçeli, “Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür” ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN SORUMLULUĞU

Bahçeli, İmamoğlu’nun İstanbul’u “niçin yüzüstü bıraktığını açıklayacak cesareti gösteremediğini” ifade etti. İmamoğlu’nun felaket zamanlarında tatil hakkını kullandığını ve “siyasi ahlak ve etik ihlali” konusunda sınır tanımadığını belirtti. Bahçeli, İmamoğlu’nun “sorumluluktan kaçışının” meşru eleştirileri “sözde hukuk ve sistem sorununa” bağlamasının yanlış olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Bahçeli, İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sorgulamasının” anti-demokratik bir zihniyetin belirtisi olduğunu dile getirdi.

İKİ HALKADAKİ DURUM

Devlet Bahçeli, İmamoğlu’nun hem siyasi hem de hukuki bir darboğazda bulunduğunu belirtti. İmamoğlu’nun partisi içindeki rakiplerinin nasıl yorum yapacağı konusunun merak konusu olduğunu ifade etti. CHP içindeki siyasi dinamiklerin, İmamoğlu’nun açıklamalarına nasıl tepki vereceğini sorguladı. İmamoğlu’nun “ikbal kaygısıyla” siyaset yaptığını, ancak yaptığı toplantının temelde başka bir amaca hizmet ettiğini savundu. Bahçeli, yasaların herkes için adil şekilde uygulandığını yineleyerek, seçilmiş olanların suç işleme özgürlüğü olmadığını belirtti.

İMAMOĞLU’NA TAVSİYELER

Bahçeli, İmamoğlu’na sade bir vatandaş olarak kalmasını ve siyaset dışındaki karmaşadan uzak durmasını önerdi. Aynı zamanda, eğer İmamoğlu kendine güveniyorsa, yüz bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtti. Bu bağlamda, mevcut arkadaşlarının ve destekçilerinin durumunun da netleşeceğini dile getirdi. Bahçeli, İmamoğlu’nun liderlik hedefleri doğrultusunda hangi adımları atacağı konusunu da sorguladı. İmamoğlu’nun, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir liderlik sergileme çabası içinde olup olmadığını da belirtti.

SONUÇ VE CEVAP BEKLENTİSİ

Bahçeli, İmamoğlu’na, siyasete ve yargıya olan güven eksikliğinden bahsediyorsa, belediye başkanlığı görevinden istifa etmeyi düşünüp düşünmeyeceğini sordu. İmamoğlu’nun alacağı böyle bir kararın sektörün etik açısından örnek teşkil edeceğini, adil bir ortam yaratacağını ve Türkiye’nin siyaset kültürünü dönüştürmek adına önemli bir fırsat olabileceğini vurguladı.