Bahçeli’den İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Yorum

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI SİYASETİ SARSIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla başlayan olaylar, siyasetin gündemini belirliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek, “Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir,” diye belirtti. Bahçeli, İmamoğlu hakkındaki adli süreci “sabır ve sağduyu” ile karşılamanın ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

HUKUKUN EŞİTLİĞİ VURGUSU

Bahçeli, Türkiye’nin milli, üniter ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu dile getirerek, “Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun, normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ideolojik, politik ya da ekonomik üstünlüğe sahip değildir,” dedi. Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif olduğunu savunan Bahçeli, “Mahkeme marifetince suç sabit görülene kadar masumiyet esastır,” diyerek hukuki sürece güvenini vurguladı.

HUKUKİ TEDBİRLERE DARBELERİ KABUL ETMİYOR

Bahçeli, operasyonu “darbe” olarak tanımlayan görüşleri eleştirirken, “Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmaktır. Bu, cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur,” diye belirtti. Hukuk ile demokrasiyi çatıştırmaya çalışanların Türkiye’yi istikrarsızlığa sürüklemek istediğini savundu.

TÜRKİYE’NİN HUZURU İÇİN DİKKAT

Bahçeli, Türkiye’nin şiddetsiz ve huzur dolu bir geleceğe doğru ilerlediğini belirterek, “İçimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara karşı azami dikkat göstermeliyiz,” dedi. MHP’nin “Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele” çalışmasını öven Bahçeli, bu konudaki partisinin hassasiyetini ortaya koydu. Çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bahçeli, şiddetin insanlık değerlerine zarar verdiğini ve terörle mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.