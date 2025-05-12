Bahçeli’den Kabine’ye Ay Yıldızlı Çiçek

PKK’DAN KONGRE VE FESHETME AÇIKLAMASI

PKK, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kongresini duyurdu. Yapılan açıklamada, PKK’nın kendisini feshettiği ve silahlarını bıraktığı bilgisi verildi. 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan kongreden çıkan kararlar, bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olan Devlet Bahçeli de konuyla alakalı bir değerlendirme yaptı. Bahçeli, “Nihayet tomurcuklar çiçek açtı.” ifadesini kullandı.

BAHÇELİ’DEN KABİNE’YE AÇIK SEVGİ GESTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye gündemiyle toplanan Kabine’ye bir jestte bulundu. Bahçeli, ay yıldızlı çiçek gönderdi. Kabine toplantısının başlamasından önce gönderilen kırmızı beyaz güller, salondaki yerini aldı. Çiçeğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen yanına bırakıldığı görülüyor.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında birçok konu ele alınacak. Ana gündem maddelerinden biri ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmaları konusunda gelinen son durum olacak. Ayrıca, PKK’nın yaptığı açıklama da toplantının gündeminde yer alacak. Toplantıda, bu açıklama sonrasında oluşturulacak yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine yönelik yapılacak adımlar da masaya yatırılacak.