Bahçeli’den Nevruz ve PKK Açıklaması

Nevruz Bayramı’nın Anlamı ve Barış İhtiyacı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Türk milletinin 21 Mart’ta yakılacak Nevruz ateşi etrafında toplanarak barış ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirtti. “Nevruz Bayramı, sadece uyanan baharın müjdesi olarak kalmayıp; milli varlığımızın, milli kimliğimizin, kökü derinlere tutunan milli birliğimizin zaman ve zemine sığmayan nişanesidir” dedi. Bahçeli, mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde doğaya can vererek, hedef ve heyecanların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bu yılki Nevruz Bayramı’na mühür vurması gerektiğini ifade etti. “Beklentim ve temennim odur ki, doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzam beşeri cevher olan Türk milleti ailesi tek yürek halinde geleceğine ve geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkmalıdır” şeklinde konuştu. Ayrıca, bölücü terör örgütü PKK’nın bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı alması gerektiğini belirtti. Bu kararın gecikmesinin beklenmedik problemleri beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

Bayram Kutlamaları ve Terörle Mücadele

Bahçeli, yarınki Nevruz kutlamalarına Cumhurbaşkanının aktif katılımının anlamlı ve değerli bir adım olacağını vurguladı. “Terörsüz Türkiye gayesinde tavsama ve tehir pişmiş aşımıza su katmaktan başka bir manaya gelmeyecektir” dedi. Hıdırellez’in güzellikleriyle Nevruz’un huzur ve sevgi dolu havasının pekiştirilmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, CHP’nin başını çektiği tehlikeli ortamın genişletilmek istendiğini ve bunu önlemek için dikkatle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP’nin Rolü ve Beklentiler

CHP’nin, Türkiye’yi karıştırmak için tüm kriz tuşlarına bastığını söyleyen Bahçeli, bu durumun asayişsizlik yarattığını belirtti. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na oturduğu dönemdeki iktidar mücadelelerinin, terör ve yolsuzluk sarmalına döndüğünü ifade etti. “Terörsüz Türkiye’yi sekteye uğratmak, bindirilmiş kıtaları sokak aralarına ve protesto gösterilerine kışkırtmak, CHP Genel Başkanı’nın altından kalkamayacağı bir vebaldir” dedi. Bahçeli, bu yılki Nevruz Bayramı’nın hedefinin, barış ve huzur için önemli bir adım olması gerektiğini yineledi.