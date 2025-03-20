Bahçeli’den PKK’ya Silah Bırakma Çağrısı

NEVRUZ BAYRAMI MESAJI

MHP Genel Başkanı, Nevruz Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında çeşitli konulara değinen Bahçeli, PKK terör örgütüne kongresini toplaması ve silah bırakması için çağrı yaptı. Bahçeli, “Türk milleti 21 Mart’ta yakılacak, ortak tarih ve kültürümüzün zenginliğiyle yayılacak Nevruz ateşi etrafında kenetlenip el ele vererek barış ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir. Nevruz Bayramı, sadece uyanan baharın müjdesi olarak kalmayıp; milli varlığımızın, milli kimliğimizin, kökü derinlere tutunan milli birliğimizin zaman ve zemine sığmayan nişanesidir.” şeklinde sözler kullandı.

BARIŞ VE KARDEŞLİK VURGUSU

Bahçeli, mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde doğanın canlanmasına eşzamanlı olarak hedeflerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Huzur, refah, güvenlik ve yaşama sevincinin çok daha ileri bir aşamaya ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Nevruz Bayramı’nın bereket ve birliğin simgesi olduğunun altı çizildi. “Yarınki Nevruz kutlamalarına Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif katılımı, ülkemizin içinden geçtiği hassas dönem dikkate alındığında hem anlamlı hem de değerli bir adım olacaktır” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

PKK’YA FESİH ÇAĞRISI

Bahçeli, Türk milletinin terörsüz bir Türkiye için azmiyle Nevruz Bayramı’na mühür vurması gerektiğini vurguladı. Bölücü terör örgütü PKK’nın 27 Şubat İmralı çağrısına uygun olarak hemen kongresini toplayarak fesih kararı almasına işaret etti. “Fesih kararının sürüncemede bırakılması hiç beklenmedik komplikasyonlara, hiç tahmin edilmedik komplolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabilecektir” dedi. Bahçeli, Hıdırellez döneminde PKK’nın kongresinin yapılmasını ve bu konuda son noktayı konulması gerektiğini önerdi.

CHP’YE ELEŞTİRİ

Bahçeli, CHP’nin Türkiye’yi karıştırmak için asayişsizliği teşvik ettiğini, sokak olaylarını kışkırttığını belirtti. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yaşananların tespit edilmeye başlandığını ve bunun derinleşen bir yolsuzluk ağı olduğuna dikkat çekti. “Türkiye’nin iç barış ve huzur ortamının Saraçhane tertibiyle bozmaya kalkışmak, halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik etmek bilinsin ki yasa ve anayasaya meydan okumaktır” diye ekledi.

HAK ARAMA HAKKI

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nde hak arama yollarının açık olduğunu ve Türk mahkemelerinin bağımsız ve tarafsız olduğunu vurguladı. Herhangi bir suç işleyen kişinin bedelini ödemesi gerektiğini belirterek, sokakta gelecek arayanların zor durumda kalabileceği uyarısında bulundu. “İhanet ne kadar cüretkâr olursa olsun, Türk milletini yaşatma konusunda kararlılıkla hareket edecek vatanseverler asla geçit vermeyecektir” ifadeleriyle cümlesini tamamladı.

Bahçeli, bu duygu ve düşüncelerle Nevruz Bayramı’nın kutlanmasını dileyerek, “Cenab-ı Allah’ın milletimize huzuru, mutluluğu, refahı ve kardeşçe yaşamayı ilelebet nasip etmesini tüm içtenliğimle niyaz ediyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.