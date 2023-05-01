Bahçeli’den sistem açıklaması: Eski çamlar bardak oldu

Milliyetçi Hareke Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun Parlamenter Sistem konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Tek söylediği nev zuhur Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geri dönmektir. Halbuki eski çamlar çoktan bardak olmuştur” dedi.

GELECEĞİNİZ VARSA GÖRECEĞİNİZ VAR: “Geliyor gelmekte olan” masalını anlatan, “sana söz” aldatmasıyla avunan münafık muhterislere sesleniyorum: Nereye geliyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Kiminle gelmeyi düşlüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz, gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz, hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.

PARLAMENTER SİSTEM KARGAŞADIR: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun tek söylediği nev zuhur Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geri dönmektir. Başka bildiği bir şey yoktur. Halbuki eski çamlar çoktan bardak olmuştur. Türk milleti geçmişten ders çıkarmakla birlikte geleceğe iyimser ve ümitvar bakmaktadır. Parlamenter Sistem demek, siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir. Parlamenter Sistem demek, istikrarsızlığın ve irade gasplarının etkinliği demektir. Parlamenter Sistem demek, koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir. Türk milleti, tarihiyle, kültürüyle, kimliğiyle ve hükmü şahsiyetiyle müzahir ve mutabık yeni bir sistemi hür iradesiyle kabul ve tasdik etmiştir. Geriye dönmek uçuruma sürüklenmektir… Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle siyasi istikrar hamdolsun kurumsallaşmıştır. Koalisyonlar devri kapanmıştır, fakat zillet ittifakı tekrar bu solmuş ve sararmış sayfayı aralamanın peşindedir… Parlamenter Sistem günahıyla sevabıyla Türkiye şartlarında miadını doldurmuş, arıza sinyali veren bu sistemin bakım, tamir ve onarım imkânı ise kalmamıştır.

YERLİ VE MİLLİ DEĞİLLER: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP ile yalnızca kuruluş yılları bazında bir ilgisi kalmıştır. Ne CHP eski CHP’dir, ne İYİ parti yerli ve millidir, ne de Türk milleti zillete müsaade edecektir. Cumhuriyet bedava kazanılmamıştır. İşbirlikçi kalpazanlara asla bırakılmayacaktır. Fitne bariyeri çekenleri ezip geçtik, bileklerini sandıkta bükeceğiz.