Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Vurgusu

BAHÇELİ’UN YENİ DÖNEM MESAJLARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin milli birliğin güçlendiği ve barış ile huzurun sürdürüleceği bir döneme girdiğini belirtti. “Herkesi Türkiye’nin kutlu geleceğini birlikte inşa etmeye çağırıyoruz” diyen Bahçeli, ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayatın oluşmakta olduğunu ifade etti. Bugün Türkgün gazetesinde yayınlanan yazısında, Bahçeli’nin hangi konulara değineceği merak konusuydu. Bahçeli, “Türkiye’de, elli yıldır devam eden bölücü terör örgütü PKK’nın feshedilmesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik edildi” dedi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçeğe dönüşmekte olduğunu söyleyen Bahçeli, aşama geçildiğini kaydetti.

TARİHİ ÇAĞRI VE BEKLENTİLER

Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısını “tarihi” bir gelişme olarak nitelendirdi. Bu beklentinin “hüsrana değil sevince dönüşmesi” gerektiğini belirten Bahçeli, “Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür” ifadelerini kullandı. Yeni ve kapsayıcı, demokratik bir anayasa ile darbe kalıntılarının ortadan kaldırılacağını belirtirken, “Önemli olan herkesin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir” dedi.

BARİŞ VE HUZUR İÇİN SORUMLULUK

Bahçeli, terörsüz Türkiye’den rahatsız olanların bulunduğunun altını çizerek, barış ve huzurun inşasında herkesin sorumluluk taşıdığını vurguladı. “Bu kapsamda geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli mesele” diyen Bahçeli, “Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin barış içinde yeni bir yaşama kavuşmasına vesile olacaktır” şeklinde konuştu. Hedeflerine ulaşmak için hukuk, ahlak ve demokrasi çerçevesinde hareket etmenin şart olduğunu belirtti.

KAPSAYICI ANAYASA VE REFORMLAR

Bahçeli, Türkiye’nin milli birliğini daha da güçlendirmek için siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda yeni atılımlar yapılması gerektiğini ifade etti. Bu aşamada siyasi partiler ve seçim kanunları üzerine katılımı artıracak değişikliklerin yapılabileceğini söyledi. TBMM’nin yasama kalitesini artırarak daha etkin bir yasama süreci sağlanabileceğini vurguladı. Yargı bağımsızlığının demokratik sistem için hayati bir önem taşıdığını da ekledi.

TOPLUMSAL UZLAŞI VE BİRLİK

Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi siyaseti, milletin huzur ve refahına yönelik politikaların geliştirilmesi adına çaba göstermektedir” diyerek, vatandaşları “Her şeyden önce Türkiye” anlayışında birleşmeye çağırdı. Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesini, devletin şefkatinin her vatandaşa ulaşmasını ve huzurin sağlanmasını öngördüğünü belirtti. “Türk milleti, hak ettiği huzur, refah ve mutluluğa kavuşacaktır” diyerek, vatan mücadelesine katılan şehitleri rahmet ve saygıyla andı.