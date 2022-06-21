Bahçeli: Dönen dönsün, biz dönmeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlere değindi ve Cumhur İttifakı’nın seçimden açık ara farkla çıkacağını söyledi.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Küçük heveslerde büyük hedeflerin çıkmayacağı berrak şekilde görülecektir. İnanmak kutlu hedeflere vasıl olmanın, kendini aşma becerisi göstermenin yegane göstergesidir.

İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BİR TÜRKİYE TABLOSU YOK

Niyetimiz halistir. Dönen dönsün, biz dönmeyiz. Bıkmadan, yılmadan, usanmadan ülkülerimizi anlatacağız. Zillet İttifakı’nın iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. Yalandan vergi alınmış olsaydı, yalancı siyasetçilerin çoğu iflastan kurtulamazdı.

CUMHUR İTTİFAKI SANDIKTAN AÇIK ARA ÇIKACAKTIR

2023’te Cumhur İttifakı açık ara sandıktan çıkacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50’yi fersah fersah geçerek yeniden seçilecektir. Millet İttifakı’nın nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklanmıyor.