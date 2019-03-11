Bahçeli: Ekonomik tetikçiler üzerimizde

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomi ve politikaya dair önemli açıklamalar yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dış kuvvetler tarafından ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara değindi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin ve İYİ Parti’nin belediye meclis üyeliklerinde Kandil’in isim vererek belirlendiğini söyleyerek, CHP’lilere seslendi. Bahçeli “Gerçek CHP’lilere sesleniyorum vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan. Sizleri asla üzmeyeceğiz, üzenlerle de iki cihanda hesaplaşacağız, yakalarını bırakmayacağız” dedi.

Bahçeli, yaptığı konuşmalarda özetle şunları kaydetti:

BEKAMIZI HEDEF ALIYORLAR

Türkiye’yi karanlığa itmek istiyorlar. Millî bekamızı hedef alıyorlar. PKK/PYD/YPG bir yandan, FETÖ ve kripto damarı diğer yandan ülkemizin düşmesini gözlüyor. Gezi Parkı olaylarında denediler, başaramadılar. 6-7 Ekim olaylarıyla denediler, başaramadılar. Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek için kolları sıvadılar. Ekonomik tetikçileriyle üzerimize geldiler. Döviz silahını çektiler, faiz ve rant lobisini harekete geçirdiler. Hevesleri her zaman kursaklarında kaldı.

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