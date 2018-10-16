Bahçeli, Erdoğan ile görüşüyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşme gerçekleştiriyor.

Beştepe’de saat 16.00’da başlayan görüşmede, liderlerin uzlaşması halinde ittifakın çerçevesi belirlenecek. Partiler hangi ilde, hangi profilde tespit edilecek, bunlara karar verilecek. Liderlerin çizdiği sınırlara göre kurmaylar bir kez daha bir araya gelerek teknik çalışma yapacak.

İki liderin görüşmesinde MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifinin de gündeme gelmesi bekleniyor. MHP’nin teklifi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı’nın bir çalışma yaptığını söylemişti. Erdoğan Kızılcahamam kampında ise “Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz” değerlendirmesini yapmıştı.

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