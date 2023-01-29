MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Yavuz Selim Meydanı’nda “Aziz Milletim Sıra Sende” temalı açık hava toplantısına katıldı.

Bahçeli, “Kim ne söylerse söylesin, bizim cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız nettir. Kriz severler boşuna uğraşmasın, sözümüz sözdür. Değerli adayımızın da şaşmaz kararımızın da sonuna kadar arkasındayız.” dedi.

Bahçeli’nin buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

”Türkiye’nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. Şimdi söz sizdedir. 14 Mayıs’ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye’nin gelecek umutlarını tazeleyecektir.

Amasya 104 yıl önce milli mücadelenin ilk karargahı oldu. Mustafa Kemal Paşa, Amasya’nın seçilmesini ‘En uygun yer Amasya’dır. Burası Türklüğün öz kaynaklarından biridir’ şeklinde anlatmıştı. Amasya Genelgesi’nde milletin istiklalini yine milleti azim ve kararının kurtaracağı ilan edildi. Şimdi yeni bir yüzyılın sayfası açılacaktır. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün amacındayız. Türkiye düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz. Hainlere karşı aynı hizadayız. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir.

Zillette hayır yoktur. Zillette umut yoktur. Zillet partileriyle ulaşılacak hiçbir gelecek yoktur. İstiklal iradesi aynısıyla MHP ve Cumhur İttifakı’nın mert ve soylu siyasetine emanettir. Bu emanet çiğnenmeyecektir.

İSVEÇ’TEKİ PROVOKATİF EYLEM

Ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı hoşgörmeyiz.

İsveç yönetimi Türkiye büyükelçiliği önünde Kur’an-ı kerim yakılmasına izin verecek vahim bir karara imza atılmıştır. Ne var ki sıra dinimimize kitabımıza gelince İsveç ve diğer muassır medeniyetli ülkeler insan hürriyetini yok saymaktadır. Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı hoşgörmeyiz. Kur’an’ı yaktıklarını zannedenler aslında kendilerini yakan cehennem ehlileridir. Zalimlerin zulmü Cumhur’un zaferine gölge edemeyecektir.

SİYASETTE ADAYLIK TARTIŞMASI

Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığından bu kadar çok mu korkuyorsunuz da karşı çıkıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı hukuki ve ahlakidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır? Tartışmaya açan cumhura, cumhuriyete savaş açan demokrasi kaçkınları, adalet inkarcıları, milli irade dolandırıcılarıdır”