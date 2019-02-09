Bahçeli: Erdoğan’ın düşüncesi ödüldür

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkeş Üniversitesi ile ilgili açıklamasını değerlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında konuşuyor.

Bahçeli: “Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir. Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur.” dedi.

MHP Lideri Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

-Bugün müsterih bir vicdanla yaşıyoruz. MHP’nin 50’nci yıldönümü kutluyoruz, hayırlı olsun…

-Muzafferliğin ilhamıyla kıtaları aştıran vazgeçilmez bir yemindir bizimkisi. Çiğnenmeyen, çiğnetilmeyen, unutulmayan, asla da unutulmayacak olan selam olsun büyük Türk milletine, selam olsun kahraman ülküdaşlarıma, selam olsun davasının bayrakları gönül erlerine.

-Allah’a şükrediyorum ki tam 50 yıl sonra yine aynı yerdeyiz, yine aynı çizgideyiz. Dilek kolay… Bir ülkünün peşinde 50 yıl geçti.

-Kim söyleyebilirdi ki ülkü ile ülkücü 50 yıl evvel birleşip, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben iradesiyle devleşecek… 50 yıl bir ömür, 50 yıl asırlara denk. İfadesi kolay, idraki güç, ifası ise pek zor 50 yıl. Bir ülkünün peşinde şan ve şerefle dolu koskoca 50 yıl.

– Karanlık gecelere ışık olmak için 50 yıldır mücadele ettik. 50 yıl dirayettir, onurdur, ömürdür, akıldır, sabırdır, mağduriyettir. 50 yıl vatan sevgisinin kefili, millet sevgisine karşılık beklemedik. Çünkü tefeci değildir. Çünkü karşılıksız sevdik.

-Millete sınıfları ayıranlara, zümrelere bölenlere, tavır aldık cephe açtık. Soysuzluk başka, ırkçılık bambaşkadır. Biz Türklüğümüzü kafatası ölçümleriyle keşfetmedik. Bütün milletin fertleri arasında; anı da birdir, acı da birdir.

– Türkiye’de hiç kimse ikinci sınıf insan değildir. Hiç kimse önemsiz ve değersiz değildir. Türk milletinin hiçbir ferdi eşitsiz ve orantısız ilişkinin tarafı olmamıştır.

-Önemle altını çizmek istiyorum ki; değişimden kaygılanmaya değişmekten korkmaya gerek yoktur.

-Tarihimizle kavgalı milletimizle mesafeli, değerlerimizle arası açık sözde aydınlar, sözde siyaset mühendisleri, çürük demokrasi havarileri için elbette ne söylense beyhudedir. Onlar Türkiye’nin kuyusunu kazmakla meşgul olan köksüzlerdir, onlar değişim çığlığı atarken aslında teslimiyet ve yabancılaşmayı kelime ve kavram oyunlarıyla öven ve temenni eden ihanet lobisidir.

-Bize ‘saray bekçisi’ diyen Kılıçdaroğlu’na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye’nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız.

TRT