Bahçeli: Esad ile görüşülmeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesi gerektiğini belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır” dedi.

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN KALMAYACAK: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu ifade ediyor, mertçe sözünü veriyorum.

HDP KAPATILMALI: Pençe-Kılıç Harekatı’na karşı gelen, durdurulmasıyla ilgili dünyaya çağrı yapan HDP, TBMM’ne sızmış düşman bakiyesidir. Bu bölücü şebeke kapatılmasın da Hazine’den aldığı yardımlarla teröristlere para aktarmaya devam mı etsin?

NE FARKLARI VAR?: CHP’nin bazı yöneticilerine bakıldığında, İstiklal Caddesi’nde bomba patlatan teröristleri ve örgütlerini aklama çabaları fark edilecektir. İP’in bazı yöneticilerine bakıldığında, aynı tavır ve tutumla hareket ettikleri görülecektir. Bunlar terör örgütlerine bir nevi cephane taşıyan köksüzlerdir. Bu iki partinin HDP’den ne farkı vardır? Terörsevicilerin topu, alçaktır, namerttir.

KARADAN DEVAM: İstiklal Caddesi’nde yapılan kanlı saldırının hesabı nasıl sorulmuşsa, Karkamış ve Öncüpınar’a yapılan saldırıların hesabı da misliyle sorulacaktır. Havadan başlayan operasyonların kara gücümüzle desteklenip tamamlanmasını umut ediyor, bunu temenni ediyorum.

DOĞRU BİR TEMAS: Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle Katar’da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır.

Zincir marketlerin FETÖ ilişkisi araştırılsın: Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz.

‘Komşum Nasılsın?’ ziyaretleri başlıyor

MHP, Cumhur İttifakı’nın hedeflerini milletle yakından paylaşmak amacıyla şehirlerde ev ev gezip “Komşum Nasılsın?” ziyaretleri başlatacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, 2023 seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde metropollerde ve modern şehir hayatının hüküm sürdüğü bütün kentlerde vatandaşlarla daha yakından temas kurmak üzere ‘Komşum Nasılsın?’ teması altında ev ziyaretleri gerçekleştirileceğini belirtti. Yalçın, buluşmaların, kimi zaman ev ziyaretleri kimi zaman da birkaç hanenin bir araya geleceği mütevazı toplantılar şeklinde olacağını aktardı.