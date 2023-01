Bahçeli: HDP vakit kaybetmeden kapatılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’teki grup toplantısında HDP’nin vakit kaybetmeden kapatılması gerektiğini belirtti.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları: Milletine yabancılaşmış, tarihine sırt çevirmiş, kimliğinden uzaklaşmış bir zevatın bağımsızlığı hakkıyla savunması, eşyanın tabiatına aykırıdır. Ne garip ne tuhaf bir tecellidir ki tarih tekrar etmektedir. Bu gerçek dikkatli ve uyanık hiçbir gözden kaçmış değildir.

Bir hususu tarih kayıtlarında not etmek gerekir ki medeniyetler mücadelesi sürdüğü sürece, ders ve ibret alınsa bile tarihin tekerrürü kaçınılmazdır. Kuyruk acısı çekenler, kapanmamış yaraları bulunanlar yine üzerimize geleceklerdir. Bir düne bakınız bir de bugüne… Menfur niyetler hep tanıdıktır. 1918’den 1923’e varıncaya kadar yaşanan her zorluk, katlanılan her çile, esnafından eşrafına köylüsünden kentlisine, gencinden yaşlısına, herkesi aynı kahramanlık altında yek vücut haline getirmiştir.

İZLEDİKLERİ YOL AYNI

Müslüman Türk milletinin Anadolu coğrafyasında tutunan bir yıllık varlığı birilerini sürekli rahatsız etmiştir. Fil ve figüranlar farklı olsa bile izledikleri yol aynıdır.