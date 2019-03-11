Bahçeli: Ezan okunurken ıslık çalmışlar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmasında Taksim’de yaşananlara değindi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle;

8 Mart akşamı bir grup Taksim’de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler, bu akılsızlık, densizlik, vandallık, arsızlıktır.

Cumhur İttifakı’nın belediyelere güç katacağına inancım tamdır. 15 Temmuz’da başkentimizi ablukaya almayı planlayan FETÖ’cü teröristler meydanları dolduran aziz milletimizi hesap edemediler.

7 Ağustos Yenikapı ruhu güçlü Türkiye’nin hedef ve yol haritasını çizmiştir. AK Parti ile yaptığımız milli mutabakat çerçevesinde Türkiye’ye özgün bir yöntem sisteminde uzlaşmaya varıldı.

Millet iradesinin tam egemen olduğu bir sistem inşa edildi. Biz cumhur derken zillet yine Kandil’e, Pensilvanya’ya sığın dır. CHP, devletimizin ve milletimizin bekasına göz koyan çevrelerle işbirliği yaptı. CHP Türkiye’nin yükselişini durdurmak için sistem tartışmasını dilinden düşürmedi. Kandil operasyonuna karşı aynı mevziye girdiler. İP’in adayı da bunlarla aynı yolun yolcusuydu.

Erdoğan’ı ilk turda yüzde 52 oyla Cumhurbaşkanı seçtiniz.

Bunlar emperyalizmin kuryesi sistemin beçiliğine soyundular. Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardı. 31 Mart akşamı alayı birden sandığın dibini bolayacak.