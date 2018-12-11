Bahçeli: Fenerbahçe düşmez

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe’nin kötü gidişatı konusunda açıklama yaptı.

Koyu bir Beşiktaşlı olduğu bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam oynanan Akhisar-Fenerbahçe mücadelesi için değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Fenerbahçe’nin Akhisarspor’a 3-0 gibi farklı bir skorla yenilerek, düşme hattına gerilemesi ile ilgili olarak, Sarı-Lacivertliler’e moral veren bir açıklama yaptı.

“Fenerbahçe küme düşmez”

Sarı Lacivertlilerin 3-0 kaybederek küme düşme hattına gerilediği Akhisarspor maçı ve sonrasında yaşananlar hakkında konuşan Bahçeli, “Fenerbahçe küme düşmez. Fenerbahçe büyük bir takımdır. 1907 ruhu var.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Ben bir Beşiktaşlı olarak Ali Koç beye çok güvenirim. O, en aşağıdan alıp liderliğe getirebilecek kararlılığı olan bir şahsiyettir” sözleriyle görüşlerini aktardı.

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