Bahçeli: Fetihle girdiğimiz Anadolu’yu kimseye peşkeş çektirmeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afgan göçmenler hakkında açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı meşrudur. Bu nedenle askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir” dedi.

ALTIN TEPSİDE TESLİM EDİLDİ: Taliban’la mücadele propagandasıyla 20 yıldır Afganistan’da bulunan ABD, tıpkı 1975 Vietnam Saygon tahliyesini andıran görüntülerle diplomatik misyonunu ve diğer unsurlarını bu ülkeden çekmiştir. Adeta tek bir kurşun atılmadan altın tepsi içinde Kabil teslim edilmiştir. Bu aciz, korkak ve tavizkar eğilimin kuşkusuz bedeli ağır olacaktır.

TERK DÜŞÜNÜLEMEZ: Afganistan’ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemdedir. Bu ülkeye sırt dönülmesinin, hadiselerin akışının uzaktan seyredilmesinin özellikle milli çıkarlarımıza ve hatta milli güvenliğimize yönelik ilave tehditlere neden olacağı herkesçe bilinmelidir. Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı meşrudur, dostanedir, barışçıdır, bu ülkenin istikrar ve güvenliğine destek mahiyetlidir. Bu nedenle askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan’a yüz çevirmek, tarihin ve coğrafyanın gerçekleriyle terstir. CHP Genel Başkanı’nın teklif ve temennileri ya cehaletinin ya da cüretkar korkaklığının sonucudur. Afganistan’dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Kılıçdaroğlu’nun aklı da, anlayışı da, siyaset kavrayışı da bunu idrak etmeye kafi değildir.

VARLIĞIMIZIN SÜRDÜRÜLMESİ ŞART: Afganistan’ın yeni siyasi tasarımında bütün grupların adil ve eşit temsiline dayalı bir yönetim muhtevasının sistematik teşekkülü ülkenin geleceği adına mutlak bir zorunluluktur. Sayıları 8 milyona ulaşan Türk varlığı Türkiye’ye inkar edemeyeceği sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğun ifa ve icrası için Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’ndaki varlığımızın sürdürülebilir nitelikte olması şarttır… Türkiye’nin diplomatik misyonunu Afganistan’dan çekmesi için hiçbir mecburi ve mücbir sebep görülmemektedir.

TALİBAN’LA GÖRÜŞME SEÇENEĞİ: Afganistan’daki yeni yönetimle düzensiz göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşma, temas ve fikir birliği temin edilmesi şarttır. Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır. Taliban’ın bütün Afganları ülkelerinde yaşamaya teşvik ederek göçe mani olmalıdır.

ANADOLU’YU KİMSEYE PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYİZ: Sınırlarımıza yığılan Afganların ülkelerine güvenliklerini de gözeterek aynen iadeleri, ülkemizde bulunanların da süratle tespitinin yapılarak gönderilmeleri milletin haklı talebidir. Fetihle girdiğimiz Anadolu’yu kimseye peşkeş çekemeyiz, çektirmeyeceğiz. Şayet düzensiz göç akının önü alınmazsa Türkiye 6 milyona yaklaşan Afgan akınıyla yüz yüze kalabilecektir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla, yangında hayvanları telef olanların acısını hafifletmek maksadıyla 2 Ağustos’ta başlatılan “5 keçi, 5 koyun, 2 düve yardımı kampanyası”nda toplam 1348 koyun, 1045 keçi 107 düve olmak üzere 2 bin 500 baş canlı hayvanın yangın mağdurlarına dağıtımının yapıldığını belirtti

Durmaz, yaptığı açıklamada, yangın mağdurları için başlattıkları hayvan yardımı kampanyasını 12 Ağustos 2021 tarih ve 4372 sayılı Cumhurbaşkanı kararına istinaden sonlandırdıklarını bildirdi. Durmaz, toplanan 1 milyon 395 bin 910 liranın da AFAD tarafından duyurulacak hesaplara aktarılacağını açıkladı.