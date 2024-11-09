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“Bahçeli, Fikrimin İnce Gülü ile Andı”

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BAHÇELİ’DEN ANKARA’DA TARKAZASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği eserlerden biri olan ‘Fikrimin İnce Gülü’ eşliğinde klasik otomobiliyle Ankara’nın sokaklarında dolaştı. Klasik otomobil tutkusuyla tanınan Bahçeli, eski model aracıyla bu keyifli turunu gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM

Otomobil gezisi esnasında ‘Fikrimin İnce Gülü’ şarkısını dinleyen Bahçeli’nin tur görüntüleri, partinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Paylaşımda, “Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan ‘Fikrimin İnce Gülü’ ile Ankara yollarında” ifadesine yer verildi.

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