Bahçeli, Gazeteciye Sert Çıkış Yaptı!

PARTİ TOPLANTISINDA GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü PKK ile ilgili “Son yaklaşmıştır” ifadesini kullanan Bahçeli, aynı zamanda Şeyh Sait ve Şeyh Rıza konusuna dikkat çekti. Bahçeli, CHP’nin potansiyel cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

GAZETECİ SORUSUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantı sonrasında gazeteciler Bahçeli’ye çeşitli sorular yöneltti. Gazeteci Hilal Köylü, Bahçeli’ye “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda çözüm süreci konusunda bir görüş ayrılığı var mı?” diye sordu. Bahçeli, bu soruya yanıt verirken şu sert ifadeleri kullandı: “Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!”