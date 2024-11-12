Bahçeli, Gazeteciye Sert Tepki Gösterdi!

BAHÇELİ’DEN GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında güncel konular hakkında konuştu. Terör örgütü PKK hakkında “Son yaklaşmıştır” ifadesini kullanan Bahçeli’nin tarihi figürler Şeyh Sait ve Şeyh Rıza hakkındaki yorumu ise dikkat çekti. Bahçeli, ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olacağına dair sürekli gündemde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na sert eleştirilerde bulundu.

GAZETECİYE YANIT

Toplantının sona ermesinin ardından gazeteciler Bahçeli’ye bazı sorular yöneltti. Gazeteci Hilal Köylü, Bahçeli’ye “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda çözüm süreci konusunda bir görüş ayrılığı var mı?” şeklinde bir soru sordu. Bahçeli, bu soruya sert bir dille yanıt vererek, “Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!” şeklinde karşılık verdi.