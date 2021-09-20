Bahçeli: Gaziliğin yüzdesi olmamalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gaziliğin bir oranı olmaması gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadele esnasında yaralanıp da gazi sayılmayanların mağduriyetlerinin telafisi amacıyla her çabayı göstereceklerini açıkladı.

Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gaziliğin haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükafatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaası olduğunu belirtti. Türk tarihinin her sayfasının şehitlerin kanlarıyla yazıldığını, gazilerin feragatiyle taçlandığını hatırlatan Bahçeli, “Hiç kuşku yoktur ki, gaziler milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır. Bu aydınlık istikbal güvencemiz, istiklal güvenimizdir. Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanının verilişinin yıl dönümünde hayatta olan bütün kahramanlarımıza hürmetlerimi sunuyor, hepsini kucaklıyorum” ifadesini kullandı. Bahçeli, şunları kaydetti: “Önemle ifade etmeliyim ki, terörle mücadele esnasında yaralanıp da gazi sayılmayan kahramanların mağduriyetlerinin telafisi amacıyla her çabayı göstereceğimizin tekraren güvencesini veriyor, parti olarak verdiğimiz kanun teklifinin arkasında olduğumuzu bilhassa paylaşıyorum. Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız. Gaziler yalnız değildir, sahipsiz, ümitsiz, çaresiz değildir. MHP onlarla birliktedir.”