“Bahçeli: Gelecek Nesillerin Hesabındayız”

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI VE MİLLİ BİRLİK VURGUSU

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, “Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş. Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir.” sözlerine yer verirken, Türkiye Yüzyılı’nda terörün sona ermesi gerektiğini belirtti. “Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir yer kalmamıştır. Kolonlarını kesmek milli beka meselesidir.” ifadeleriyle terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

ÜLKÜCÜ KİMLİK VE TARİHSEL SORUMLULUK

Dava arkadaşları ve basın mensuplarını selamlayan Bahçeli, Türk dünyasının vizyonuna vurgu yaptı. “Dünyayı Türkçe okuyuşumuzun, Türkçe bakışımızın dayanağı merhum Ziya Gökalp’in düşünce temelinde oluşmuş ve olgunlaşmıştır.” diyen Bahçeli, her köşeye yayılan tehditlerin dikkatlice takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, “Nefret, şiddet ve ihanet ile hastalıklı güruhu önümüzden ve ömrümüzden cesaretle ayıklamalıyız.” dedi. Bahçeli, Türk devletleri teşkilatlarının dünya çapında huzur ve barış markası olmayı hedeflediğini belirtti.

YOLUMUZDAN DÖNMÜYORUZ

Bahçeli, “Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan.” diyerek, kararlılıklarını sergilediği bir mesaj verdi. Türk milliyetçiliğinin her bir bireyi etkilediğini, dünyanın her köşesindeki Müslümanların acısının kendileri için birer dert olduğunu vurguladı. İsrail’in saldırılarına karşı duyulan rahatsızlığa dikkat çeken Bahçeli, ateşkese geçilmesinin önemini ifade etti. Ayrıca, ABD’deki seçimlerin Türkiye’ye etkileri üzerine “Türk milleti en etkili cevabı verecektir.” diyerek, milli çıkarları ön planda tutacaklarını belirtti.

PKK’NIN SON DÖNEMİ VE MİLLİ BİRLİK

Bahçeli, Türkiye Yüzyılı’nın huzur dönemi olmasının şart olduğunu ifade ederken, bölücü terör örgütü PKK’nın sonunun geldiğini belirtti. “Hıyaneti gerçekleştirmeye, demokrasi ve milli irade kavramlarını silah gibi kullanmaya kimsenin hakkı yoktur.” şeklindeki açıklamasıyla, MHP’nin tutumunu netleştirdi. Gelecek nesillerin sorumluluğunu üstlendiklerini vurgularken, “Kronik sorunları çözmek için er meydanına çıkacak Cumhur İttifakı’ndan başkası yoktur.” dedi.

MİLLİ HEDEFLER VE GELECEK VİZYONU

Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda ayrışmanın önleneceği, yönetimde kaynaşmanın sağlanacağına dikkat çeken Bahçeli, kimsenin bu ülkenin zencisi sayılmadığını ifade etti. “Amacımız ve acımız bir olduğu kadar geleceğimiz bir, dostumuz bir, düşmanımız aynıdır.” diyerek, birlik vurgusu yaptı. Barışın sağlanması için siperlerin insanların kafasında kurulması gerektiğini dile getirirken, nifak cephelerinin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.