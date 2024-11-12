Bahçeli: “Gelecek Nesillerin Hesabını Veriyoruz”

DEVLET BAHÇELİ’NİN KONUŞMASI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş. Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir.” şeklinde konuştu. Türkiye Yüzyılı’nda terörün bitmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, “Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir yer kalmamıştır. Kolonlarını kesmek milli beka meselesidir.” ifadelerine yer verdi.

TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Bahçeli, toplantının başında tüm katılımcılara selam gönderdi ve “Dünyayı Türkçe okuyuşumuzun, Türkçe bakışımızın dayanağı merhum Ziya Gökalp’in düşünce temelinde oluşmuş ve olgunlaşmıştır.” dedi. Tehdidi ve anlaşmazlıkları dikkatli bir şekilde takip etmek gerektiğini belirten Bahçeli, “Nefret, şiddet ve ihanet ile hastalıklı güruhu önümüzden ve ömrümüzden cesaretle ayıklamalıyız.” dedi. 6 Kasım 2024’te Kırgızistan’da yapılan Türk devletleri teşkilatları zirvesinin heyecanlarını artırdığını vurguladı.

MİLLİ HAREKETİN ONURU

Bahçeli, “Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan.” diyerek, kendi yollarından sapmayacaklarını ifade etti. Müslümanların her yerdeki ıstıraplarına dikkat çeken Bahçeli, “Dünyanın neresinde bir Müslüman ıstırap çekse, gece başımızı koyduğumuz yastığın taş kesilmesi mukadderdir.” dedi. Geçmişte yaşananların yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Bu fırsat kaçmamalıdır.” diyerek kararlılığını gösterdi.

DÜNYA ÇAPINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

İsrail’in bölgedeki kanlı saldırılarına dikkat çeken Bahçeli, “İsrail’in durdurulması ateşkes rejiminin temini, iki devletli çözüm sükunet gereğidir.” ifadelerini kullandı. Dünya genelindeki siyasi belirsizliklerin ve Türkiye’deki bazı çevrelerin endişelerinin farkında olduklarını belirtti. Ayrıca Biden ve Kamala’nın düşüşünü eleştiren Bahçeli, “Düşmez kalkmaz bir Allah’tır, düşüp de kalkamayan Biden ve Kamala’dır.” görüşünü paylaştı.

TÜRKİYE YÜZYILI VE PKK MESELESİ

Bahçeli, Türkiye Yüzyılı’nın huzurun dönemi olacağını ve terörün sona ermesi gerektiğini söyledi. “Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır.” diyen Bahçeli, milli birlik ve kardeşliğin temeli olan demokrasi ve iradenin kullanılması gerektiğini vurguladı. MHP’nin her zaman tutarlılığını koruduğunu yineleyen Bahçeli, “Akan gözyaşlarının geleceğimizi perdelemesine izin vermemeyiz.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL BİRLEŞME VE HAKLAR

Bahçeli, Türkiye’nin kurucu halklarının etnik ve mezhepsel ayrışma ile oluşturulmadığını, tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu dile getirdi. “Amacımız ve acımız bir olduğu kadar geleceğimiz bir, dostumuz bir, düşmanımız aynıdır.” şeklinde konuşan Bahçeli, ülkenin sosyal bütünlüğünü korumak için elinden geleni yapacağını belirtti.