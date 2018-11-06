Bahçeli: Kazandıkları haramdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de grup toplantısında yaptığı konuşmada TL üzerinde oynanan oyunlar ve fırsatçılara değindi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Dövizin yükselişinden fiyatları artıranlar, inince geri almazlarsa kazandıkları her lira haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yeter ki biz sağlam duralım, bir olalım, diri kalalım. Böyle olduğu sürece akınlar tutunacak dal bulamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti geleceğin süper gücüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vefa borcumuz vardır. 10 Kasım’da aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünü yad edeceğiz. Onun mizacında karamsarlık, karakterinde taviz ve teslimiyetin kırıntısı yoktur. Türk milletini yüksek hedeflere yönlendirmiştir.

Atatürk zorluğu yenmiş, zorbalara direnmiştir; entrikacıların senaryolarını boşa çıkarmıştır. 10 Kasım ağıt döneminden ziyade Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün daha iyi anlaşılması için eşik olmalıdır. Hala onu idrak edemeyen yeminli cumhuriyet hasımları vardır. Mirasına tahammülsüzlük, vandal ve vahşi bir tuzaktır.

Atatürk demek Ne Mutlu Türküm diyen sözüne sadakattir. Atatürk demek Türk, cumhuriyet, Samsun’dan İzmir’e kadar adım adım sahnelenen kahramanlık demektir. ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyenler emin olunuz ki bizden değildir. Naciz vücudu 80 yıl önce toprak olmuştur ancak bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti baki kalacaktır. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum, ruhu şad mekanı cennet olsun.

BÖYLE BİR ZAMANDA FABRİKALAR NİYE YANAR?

Üstesinden gelmemiz gereken ağır sorunlar vardır. Asayiş ve adalette sorunlar birikmiştir, sokaklar huzursuz ve insanımız kaygılıdır. Geleceğimiz belirsizdir. Maalesef her yerde kavga hakimdir. Tokalaşmak yerine sıkılı yumruklarla pozisyon alanlar toplumsal barışa kastedenlerdir. Bunlar gittikçe kalabalıklaşmaktadır. Bu tablo endişe vericidir.

Şiddet haberleri sıradanlaşmıştır. Türkiye toplumsal ve sosyal bunalımın kıyısındadır. Ekonomik sıkıntılar da tüm insanları tehdit etmektedir. Fabrika yangınları soru işaretleri barındırmaktadır. Böyle bir zamanda fabrikalar niye yanar? Kimse aklımızla alay etmesin. Sosyal ve ekonomik yıkıma hizmet etmektir fabrika yakmak. Kur savaşından ağır hasar aldık ama memleket bizimdir. Ekonomideki derin yaraları iyileştirmek milli bekamızın gereğidir.

ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon rakamları ortada, değerlendirildi takamlar. Bir gerçek vardır ki bu canavar başını çoktan kaldırmıştır. Son 15 yılın en yüksek rakamına ulaşmıştır enflasyon. Anlaşılan yüzde 10’luk fiyat indirimlerini etkisi sınırlı olmuştur. KDV ve ÖTV indirimlerinin sonucunu da kısa sürede göreceğiz… Kurdaki gerilim hafiflemekte, Türk lirası değer kazanmaktadır. Yanlı ve ısmarlanmış görüşler de seslendirilmektedir. Hevesleri kursaklarında kalacak.

Öğrenmek isteriz ki döviz artınca fiyatları şişirenler döviz gerileyince neden aynı tavrı göstermiyorlar. Kazandıkları her lira haramdır, burunlarından gelecektir. MHP, ekonomik sorunlardan siyasal çıkar elde etmeyi reddeden ahlaka sahiptir. Milletimize tercüman olmak en temel önceliğimiz ve görevimizdir. Doğruları söylemekten, kralı gelse korkmayacağız ve çekinmeyeceğiz.