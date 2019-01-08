Bahçeli’den ‘ruh yasası’ teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında şiddet olaylarına değindi ve ruh yasasının çıkarılması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, “Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Gelişmiş ülkelerde söz konusu yasa vardır ve yürürlüktedir. Yaşanan ağır sorunlar ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Şiddet vakaları tehdit edici bir seviyededir” dedi.

Bahçeli, “Son dönemlerde artan sosyal şiddet bizi kaygılandırmakta. Gizemli eller devrededir. Kavga ve kutuplaşma sanki özel olarak kurgulanmaktadır. 31 Mart öncesi sokakları karıştırmayı projelendiriyorlar” diye konuştu.

“Terör örgütlerinin sonu görünmüştür. Türkiye gerek Fırat’ın doğusu gerek Münbiç’i kurtarmaya hazırdır” diyen Bahçeli, “Fırat’ın doğusu fitnenin boynudur. Bu boyun koparılmalıdır” açıklamasında bulundu.