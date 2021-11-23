Bahçeli: Bizi bilen bilir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi mücadelesinin yol haritasını açıkladı.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Bizi bilen bilir, kendimiz için hiçbir şey istemeyiz. Siyasi mücadelemizin yol haritasında akıl, iman ve denge yer almaktadır.

Şimdiye kadar 55 ilimizi ziyaret ettik. Gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılandık.

Milliyetçi Hareket Partisi, içine milletin olmadığı, insanlarımızın refahının gözetilmediği hiçbir hedefi asla gözetmeyecektir.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde kadar hızımızı daha da artıracağız. Bizimle kim uğraşıyorsa, millet düşmanlarına korku salıyoruz demektir.