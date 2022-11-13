MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ’da ”Aday Belli, Karar Net” temalı mitinge katıldı.

Bahçeli’nin buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

”Yolu doğru olanın yükü ağır olsa da biz bu yükü imanla, iştahla taşıyoruz. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız, Erdoğan’dır. Hedefimiz de açık ara bir farkla Cumhur İttifakı’nın kazanmasıdır. Cumhur İttifakı kirli oyunları bozmaya muktedirdir.

Milletimize yeni anayasa kazandırmak için Meclis’te çoğunluğu sağlama hedefimiz var.

Türkiye’yi yabancı ülkelere şikayet edenlerle bizim işimiz yoktur. PKK’ya kol kanat geren FETÖ’ye aklama sözü veren Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır.

”ADAY MISIN KILIÇDAROĞLU”

Bu muhalefet asker ve polislerimize uyuşturucu iddiaları üzerinden hareket etti. Kılıçdaroğlu, dış güçlerden icazet bekliyor. Altılı masanın ciddiye alınacak bir projesi yoktur. Daha Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemiyorlar. Malum belediye başkanlarının isimleri ısıtılıp ısıtılıp milletin önüne sürülüyor. Kılıçdaroğlu, aday mısın değil misin?

”GÖZÜMÜZDE PKK NEYSE HDP ODUR”

Daha fazla gecikmeye meydan bırakmayan AYM tarafından HDP’nin kapatılması mutlak ve hukuki bir mecburiyettir.

Gözümüzde PKK neyse HDP odur. Bu konuda kimse bize parmak sallayamaz. Yoksa o parmakları kıracağımızı herkes bilmelidir.

”ENFLASYON ÇIKTIĞI GİBİ İNECEKTİR”

Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir. Bugün az yiyen yarın çok yiyecektir. İstikrarın yolu Cumhur İttifakı’ndadır”