Bahçeli: Her Parti Türkiye Partisi Olmalı

TERÖRÜ TAMAMEN BİTİRME HEDEFİ

Bahçeli, Cumhuriyetin yeni yüzyılında terörü tamamen sona erdirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. “Terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca dağdaki terör değil, şehirdeki vandalist anlayış da sona ermeli” diyen Bahçeli, Türk siyasetinin kaynağının Türk milleti olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra, “Ya terör ya demokrasi, ya silah ya siyaset” tercihinin netleşeceği bu süreçte tüm partilerin şiddetten arınarak demokratik meşruiyetle hareket etmesi gerektiğini savundu.

TÜRKİYE PARTİSİ KAVRAMI: ORTAK DEĞERLERE BAĞLILIK

Bahçeli’ye göre, bir partinin “Türkiye partisi” olabilmesi için yalnızca hukuki olarak varlığı değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ne ve ortak tarih ile kültüre bağlılık göstermesi gerekiyor. “Siyasi partiler, etnik ve mezhepsel kimliklerin ötesine geçen, kapsayıcı bir söylem geliştirmeli. Meclis, siyaset ve toplum arasındaki uyum büyük önem taşıyor” ifadeleriyle temsilin güçlendirilmesi ve kucaklayıcı politikaların önemine dikkat çekti.

ŞİDDETLE İLİŞKİ KESİLMELİ, DEMOKRASİ ÖNCELENMELİ

Siyasetin demokratik meşruiyetinin halkın rızasına ve hukukun üstünlüğüne dayanması gerektiğini belirten Bahçeli, “Bir parti, belirli bir etnik veya bölgesel kimliğe dayanırsa ve şiddetle ilişkilendirilirse geniş toplumsal destek alamaz. Şiddetle arasına net çizgiler çekmeli” dedi. Ekonomi, eğitim, sosyal adalet ve özgürlükler gibi konularda kapsayıcı politikaların üretilmesinin önemini vurguladı.

İMRALI’NIN ÇAĞRISI YENİ BİR ADIM

Bahçeli, İmralı’dan gelen “ayrı devlet, federasyon veya özerklik talebi olmadan silah bırakma” çağrısını, yeni bir sürecin başlangıcı için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Ancak bu sürecin başarıya ulaşması için, “Terörü olumlayan ya da vandalizme dayanan siyaset anlayışının tarihe karışması şart” ifadelerini ekledi.

SİYASİ ANLAYIŞLARI: İNSAN, DEVLET, DEMOKRASİ VE MİLLET

MHP lideri, siyaset anlayışlarını “Öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi millet” olarak tanımladı. “Hür birey, müreffeh toplum ve güçlü devlet” hedefiyle milletin huzur ve refahını merkez alarak, “Her parti, milli ve manevi değerleri savunarak kendini bu merkeze göre tanımlamalı” sözleriyle düşüncelerini tamamladı.