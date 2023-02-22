Bahçeli: İftiralar beyhudedir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında deprem sonrası yapılan yorumlara tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Hükümet verimli ve etkin afet yönetimiyle Kahramanmaraş’taki depremin yaralarını sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür. Ancak hayatta zamanın hafifletemediği ve yumuşatamadığı hiçbir acı da yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün afet bölgesini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “İnsanlığın felaketler karşısındaki refleks ve tepkisi coğrafyaların hepsinde hemen hemen aynıdır. Çünkü insan olanın ruhu vardır, kalbi vardır acısı vardır” diyen Bahçeli, “Yalan haber yayan, dedikodu çıkaran, malumat kirliliğine umut bağlayan, siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkulu ve tartışmaya açıktır” dedi.

“TEK TEK NOT ALIYORUZ”

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Fırsatçılığın karanlığından istifade edip etiketleri artıranlar, kiraları artıranlar, kasasını doldurmak için hareket edenler bu milletin bir ferdi olamayacağı gibi şerefli de sayılamazlar. Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir.

Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar temelsiz eleştirilerini yapmadan önce aynaya bakmalıdırlar. Milli felaketlerde ortak aidiyetler çevresinde uzlaşamayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır.”

“TÜRKİYE, DEVASA BİR MÜSİBETİN TESİRİNDEDİR”

“Kabul etmek lazımdır ki Türkiye devasa bir müsibetin tesirindedir” diyen MHP lideri, “Tektonik mirası, jeolojik müktesebatı, meteorolojik özellikleri ile Türkiye’miz doğal afetlerin risk ve tehlikelerine her zaman açıktır. Depremden sellere, heyelanlardan çığlara kadar pek çok felaket belli aralıklarla görülmüş ve yaşanmıştır. Kaldı ki Türkiye dünyanın en başta gelen deprem kuşaklarının birisinin üzerindedir. Nitekim deprem bilimciler tarafından Kahramanmaraş depremi dünya üzerinde karada meydana gelen en büyük depremlerden birisi olarak tanımlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Depremle mücadele kapsamında 17 Ağustos 1999 Deprem felaketi bir milattır. Bu tarihten önce inşa edilmiş yapılarda zemin etüdü yapma zorunluluğu yoktu. Ahlaksız müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişti” dedi.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılında açıklanan yeni kentsel dönüşüm vizyonuna göre 6.7 milyon riskli yapı tespit edilmiştir. Acilen eyleme geçmek lazımdır” diyen Bahçeli, “Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Doğal afetler bundan sonra da kaçınılmaz şekilde yaşanacaktır. Dayanıklı bina yapmaktan başka ikinci bir seçenek yoktur. Etkin bir denetim mekanizması ile hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

OLASI İSTANBUL DEPREMİ UYARISI: KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOKTUR

Olası İstanbul depremine değinen Bahçeli, “Kaybedecek zamanımız yoktur” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha sağlıklı bir geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı sorunları sıfırlamalıyız. İstanbul’da 1 milyon 528 bin 782 binanın olduğu, kilometrekareye 3 bin 49 kişinin düştüğü bu kentimizde mevcut yapı stoğunun yüzde 70’inin 99 öncesi dikkate alındığından derhal harekete geçmemiz ertelenemez bir mecburiyettir.

İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur ittifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye’mize sahip çıkarız. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir.

Baş döndürücü değişim dinamiklerinin hakim olduğu günümüzde kabuk değiştirmeyen yeni formatlarla güncellenmeyen neredeyse bir şey kalmamıştır ancak zincirleme felaketlerin tarifsiz sancısı ve sızısı hep aynıdır. Türk milletinin kutlu yolu ve yürüyüşü ne zaman çetin zorluklarla kesişse dayanışma duygusu her defasında imdada yetişmektedir.”

“İÇİMİZE SIZMIŞ BİZANS DEVŞİRMELERİ…”

Deprem döneminde basında çıkan bazı haberlere tepki gösteren Bahçeli, “Aramızdaki ayrık otları, içimize sızmış Bizans devşirmeleri, bir kısım medya organı, yarım aydınlar, kiralık kalemler, siyasi bozguncular, böylesi bir dönemde bile insani duyarlılık göstermedi. Tahammül etmemiz gereken olayların akış istikametinde milli birlik ve kardeşliğimizin yıkılmaz kuvveti ile beklediğimiz huzurlu ve mutlu günlere Allah’ın izni ile hasıl olacağız.

Yardımlaşmanın gücü ile dayanışmanın güveni ile paylaşmanın keremi ile sabrın selameti ile metanetin enginliği ile kardeşliğin erdemi ile fedakarlığın enerjisi ile zorlukların üstesinden gelinecektir.” dedi.

SEÇİM TARİHİ MESAJI

Seçim tarihine ilişkin konuşan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken devleti ve hükümeti sistematik şekilde suçlamak terbiyesizliktir. Siyasi hesap yapıyor olmak insafsızlıktır. Diyorlar ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzünden acılar artmış. Afet iyi yönetilememiş. Diyorlar ki yardım faaliyetlerinin doğru koordine edilemediğinden felaketin boyutları vahim seviyeye ulaşmış. Ülkemizin en acil ihtiyacının yeni ve etkin bir iktidar olduğunu kaydetmişler.

Sizde hiç mi Allah korkusu kalmadı? Yere batsın sizin siyasetiniz. Böyle bir ucuz ve meczup siyasete nasıl saparsınız? Rahat olun, biraz sabredin, Türk Milleti sizin boy ölçünüzü yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Ne sandıktan kaçarız ne demokrasiyi yok sayarız. Acılarımızın ortasında seçim polemiği yapan zillet ittifakı paranoyaktır. Askerler nerede dediler, kahramanlar her yerdeydi.

Karamsarlık aşılayıp kriz ikmali yapan bu kimliksizler koordinasyondan ne anladıklarını, nereye varmak istediklerinin mertçe açıklayacak yürekliliğe sahipler midir?”