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Bahçeli: İmamoğlu Tablosu Yine Gölge Düşürdü

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BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI

Bahçeli, İmamoğlu ile ilgili eleştirilerde bulundu. “Klasik bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür. İmamoğlu sorumluluklarını yok sayarak üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövmüştür” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, İmamoğlu’nun yönetimindeki sorunların altını çizmektedir.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Bahçeli’nin açıklamaları, İmamoğlu’nun genel tutumunu sorguluyor. İmamoğlu’nun görev eksiklikleri ve sorumluluklarını yerine getirmediği vurgusu dikkat çekiyor. Bu, kamuoyunda daha geniş bir tartışma yaratabilir.

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