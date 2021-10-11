Bahçeli: Kadınlara el kaldıran alçaktır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kadına yönelik şiddete dair açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kadına şiddet sorunu çözülmeden, uzanan vahşi eller kırılmadan, daha da önemlisi şiddete müzahir psikolojik ve sosyolojik faktörler köreltilmeden hayat bize zindandır” dedi.

Bahçeli, dün partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium’da düzenlenen “Türkiye’nin Asil Gücü Analar-Bacılar Kurultayı”na katılarak bir konuşma yaptı.

Diyarbakır’da bir grup annenin, HDP’den dağa kaçırılan, terör kamplarına zorla götürülen evlatlarını almak için nöbete başladığını belirten Bahçeli, “HDP’nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecek. HDP’nin kapatılması, anaların ümitlerini yeşertecek, derin bir nefes aldıracaktır. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK’nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır, kapısına da hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır” dedi.

Seyirci kalamayız

Kadına şiddetin otomatiğe bağlandığına, saldırı ve kaba güç gösterilerinin iyice kontrolden çıktığına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

“Psikopatlar, cani ruhlular, eli kanlı canavarlar, gözü dönmüş manyaklar kadın, genç kız ve çocuk demeden katletmektedir. Masum bir kadına el kaldırmak, hayatına son vermek elbette barbarlık, elbette alçaklık, elbette katilliktir. Kadınların katline seyirci kalamayız. Kadın anadır, bacıdır, gelecektir. Gerekçesi ne olursa olsun kadına şiddet sorunu çözülmeden, uzanan vahşi eller kırılmadan, daha da önemlisi şiddete müzahir psikolojik ve sosyolojik faktörler köreltilmeden hayat bize zindandır. Kadın cinayetleri kesilmeden, insanlık değerlerini ağzımıza almayı hak göremeyiz.”

ABD yönetiminin, terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefik olduğu konusunda bir karar vermesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:

“Terör örgütlerine silah vermek, para vermek, eğitim desteği vermek, uluslararası hukuk çerçevesinde söylersek suçtur, insanlık değerleri adına utanç verici bir rezalettir. Hem ‘asker çekiyorum’ diyeceksiniz, hem de Suriye’de Türkiye’yi çıkarlarınıza tehdit görüp daha önce ilan edilen ulusal acil durumun devamını temin edeceksiniz.”