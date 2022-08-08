Bahçeli, Kayseri’ye gidiyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, miting için Kayseri’ye gidiyor.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kayseri mitingine geleceğini sosyal medya hesabında duyurdu.

Ersoy’un açılaması şöyle:

“Sayın Genel Başkanımızın katılımlarıyla 18 Eylül 2022 tarihinde Sevdamız Kayseri’de yapılacak olan ‘2023’e Doğru:Aday Belli,Karar Net’ temalı mitingimiz ile ilgili çalışmalarımızı başlattık.Allah’ın izniyle geçmişte nasıl ki Türkiye’yi Kayseri’den salladık, yaptık yine yapacağız.”

Ersoy sosyal medya hesabında Bahçeli’nin Kayseri mitingi için çalışma başlatan MHP Kayseri İl Başkanlığı’nın konuyla ilgili düzenlediği toplantıdan fotoğrafları da paylaştı.