Bahçeli: Kazaların esrar perdesi aralanmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 37 kişinin can verdiği trafik kazalarıyla ilgili açıklama yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kazaların çok yönlü olarak araştırılacağına olan inancının tam olduğunu söyleyen Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir güne sığan mezkur elim kazalar, yüreklere ateş düşürmüştür. Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı, ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir. Türkiye’mize hakim olan huzur ve sükunet ortamının ihlaline hatta imhasına heves edenler, elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır. 2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim, Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir.”

Önceki gün Antep-Urfa otoyolunun Nizip ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada aralarında 3 itfaiye eri, 2 İHA çalışanı, 4 sağlık personelinin de bulunduğu 15 kişi ölmüş 31 kişi yaralanmıştı. Mardin’in Derik ilçesinde freni boşalan bir tırın neden olduğu kazada ise 20 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen bir otobüste 1 kişi ölmüş, 38 kişi yaralanmıştı. Rize’nin Güneysu ilçesinde bir tur minibüsünün kaza yapması sonucunda da 24 kişi yaralanmıştı.